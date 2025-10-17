Balettissimo – balettórák felnőtteknek Komáromban

A komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ balett-tanfolyamot hirdet felnőttek részére.

A lehetőség a kezdők előtt is nyitott. Ha mindig érdekelt a balett, de sosem volt merszed kipróbálni, itt a lehetőség! Nincs szükség sem előképzettségre, sem tapasztalatra – csak a nyitottságodat hozd magaddal! A balettel fejlesztheted a tartásodat, a hajlékonyságodat és a mozgáskultúrádat – miközben igazi eleganciát tanulsz.

Bemutatóóra (díjmentes): 2025. november 04., 17:30-18:30

Oktató: Kristína Szabóová DIS. Art.

Tagsági díj : 25 €/hó

A próbák keddenként és csütörtökönként, a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ tükörtermében valósulnak meg 17:30 és 18:30 között.

Elérhetőség:

+421 903 558 525

hanusz.mskskomarno@gmail.com

Sajtóközlemény/Felvidék.ma