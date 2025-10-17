Az Európai Szocialisták Pártja végleg kizárta a Smer-SD-t

Az Európai Szocialisták Pártja (PES) pénteki amszterdami kongresszusán végleg kizárta Robert Fico kormányfő pártját, a Smer-SD-t – tájékoztatott a TASR. Giacomo Filibeck, a PES főtitkára a szavazás előtt kijelentette, a Smer-SD elmúlt években meghozott intézkedései „súlyosan és határozottan ellentétesek voltak a pártcsalád értékeivel és elveivel”. A PES tagsága egyhangúlag hozta meg döntését.

A Smer-SD legutóbbi kongresszusán tudomásul vette a kizárásáról szóló információkat, amit a párt brüsszeli eszméktől való fokozatos eltávolodásával indokoltak.

A miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatott, hogy Stefan Löfven, az Európai Szocialisták Pártjának elnöke egy telefonhívás során számos fenntartást tolmácsolt. Az Európai Szocialisták egyes tagjai például kifogásolják, hogy Fico találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valamint ellátogatott Moszkvába és Pekingbe, a második világháború lezárását ünneplő rendezvényekre.

A TASR kérte, hogy a PES pontosítsa a döntés okait, mire a pártcsalád a válaszában úgy tájékoztatott, hogy a döntés napján sajtóközleményt adnak ki.

A Smer megbízta európai parlamenti képviselőit, hogy tárgyaljanak az Európai Parlament egy másik, vagy egy újonnan alakuló frakcióba való felvételről.

„Korábban kaptunk már ajánlatot a Patrióták Európáért (PfE) pártcsaládtól, amelyet én személy szerint előnyben részesítenék”

– mondta a TASR hírügynökségnek Monika Beňová (Smer-SD) EP-képviselő, aki 2023 októberében, miután a PES elnöksége úgy döntött, hogy felfüggeszti a Smer tagságát, önként kilépett az Európai Szocialisták Pártjából.

Beňová hozzátette, kollégái egy új frakció megalakításáról is tárgyalnak, ő azonban „kissé szkeptikus”. Véleménye szerint a pártnak korábban ki kellett volna lépnie a PES-ből.

A Smer-SD tagságát korábban felfüggesztette a PES, a 2023 októberében született döntés értelmében a párt távolodik a baloldali értékektől, és koalícióra lépett a Szlovák Nemzeti Párttal.

Robert Fico kormányfő büszke rá, hogy a Smer-SD-t kizárták az Európai Szocialisták Pártjából, ha ezt a két létező nem – férfi és nő – alkotmányba foglalása és a fasizmus feletti győzelem ünnepségén való részvétele miatt tették. Ezt a közösségi hálón tette közzé.

„Ha a Smer-SD-t azért zárják ki az Európai Szocialisták Pártjából, mert részt vettem a fasizmus felett aratott győzelem ünnepségén és mert alkotmányba foglaltuk, hogy csak két nem – férfi és nő – létezik, akkor büszke vagyok rá, hogy kizártak” – üzente Fico.

TASR/Felvidék.ma