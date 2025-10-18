Aki ételt ad, reményt ad

Sajnos, Szlovákiában is vannak háztartások, családok, ahol gond egy tál étel, meleg ebéd, vacsora előteremtése, a hozzávalók megvétele. Az EU SILC társaság felmérése szerint 2024-ben Szlovákiában 980 ezer ember élt szegénységben, a lakosság 39 százaléka nem tudta megengedni magának, hogy naponta egyszer hús- vagy halételt, illetve egyéb ételféleséget, hozzá köretet egyen. Számukra a meleg ebéd, vacsora különlegességnek, szinte luxusnak számított.

Ezért a Kaufland üzletlánc a Szlovák Vöröskereszttel együttműködve idén is, immár hagyományosan megszervezte a Segítsünk élelmiszerekkel elnevezésű őszi kampányát, amely október 22-ig tart. A kampányba bárki bekapcsolódhat az ország valamennyi Kaufland üzletében úgy, hogy bevásárláskor egy csomag rizst, lisztet, hüvelyeseket vagy egyéb tartós élelmiszert a kifizetés után elhelyez a pénztár mögötti kijelölt tárolóhelyen. Amennyiben anyagilag is támogatni szeretné a kampányt, egy eurós piros-fehér jelvény megvásárlásával megteheti.

Nikoleta Lőrincová, az üzletlánc Corporate Affairs részlegének vezetője kifejtette, hogy

az együttérzés sokszor csak egy frázis, de ha valós tettekkel, élelmiszeradománnyal, vagy csak egy euróval fejezzük ki együttérzésünket, a rászorulóknak nagyon sokat jelent.

A kampány 2014-es indulása óta a szervezők több mint 486 tonna élelmiszert osztottak szét. A Vöröskereszt önkéntesei 27 ezer csomagot állítottak össze, amelyeket többgyermekes családok, egyedülálló nyugdíjasok, csonka családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők kaptak.

Emília Macsiczová, a Vöröskereszt Pozsony-környéki térségi szervezetének igazgatónője elmondta, hogy

az ilyen segítség sok családnak könnyebbséget biztosít, és egyben azt az érzést is, hogy a bajban nincsenek egyedül.

Zuzana Rosiarová, a Szlovák Vöröskereszt vezető titkára kiemelte, hogy szervezetük naponta szembesül olyan példákkal, amikor a családoknak választaniuk kell az élelmiszervásárlás, a lakhatási költségek kiegyenlítése vagy a gyógyszerek térítése között. Ezért örömmel nyugtázta, hogy egyre több ember, aki megteheti anyagilag támogatja a kezdeményezést.

A gyűjtés, az adományozás, a segítségnyújtás lehet, valakinek nem jelent gondot, de másoknak, a rászorulóknak annál többet ér.

A mi egy eurónk vagy a kihelyezett tárolóhelyen lerakott tartós élelmiszer sok családot hozzásegíthet egy tál meleg ételhez, illetve ahhoz, hogy a gyerekek ne éhesen álljanak fel az asztaltól.

Az eddigi sikeres kampányok után a szervezők remélik, hogy az idei ugyancsak, ha csak rövid időre is több családot segíti élelmiszerrel és reménnyel, hogy vannak még segítőkész emberek a környezetükben.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)