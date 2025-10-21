Zselé és a medve

Értem én, hogy a háború okozta szenvedés súlyos, nehezen, vagy talán soha be nem gyógyuló sebeket okoz, de olyan szintű gyűlöletet érezni a Putyin-rezsim bűnei miatt, amit válogatás nélkül mindenre kiterjesztenek, ami orosz, már az őrület határát súrolja. Márpedig Ukrajnában ez történik.

A béketárgyalásokra készülve nemcsak az orosz nyelv használata, a szépirodalom, a zene-, képző-, színház- és filmművészet, valamint egyéb területek klasszikusai válnak tiltottá, mostanra a putyini propaganda elleni harc a mesék világát is elérte.

Zelenszkijék kimondták, mostantól nincs mese, nem tűrhetik tovább, hogy Putyin orosz medvebőrbe bújva mérgezze az ártatlan ukrán gyermeknézők lelkét. A verdikt szerint

betiltják az egyik legnépszerűbb rajzfilmet, a Mása és a medve sorozatot, mert az úgymond „Oroszország puha hatalmi eszköze”.

Erről október 16-án, csütörtökön számolt be paradox módon épp Jaroszlav Jurcsisin, az ukrán parlament szólásszabadsággal(!) foglalkozó bizottságának elnöke. Ezek szerint a szólásszabadság jegyében kimondatott, hogy az orosz medvének innentől kuss, mivel a sorozat összefüggésben állhat az Oroszországi Föderációval. Gondolom, alvó orosz ügynök lehet, főleg télen, amikor a medvék közismerten téli álmot alszanak. Bár lehet, hogy nem is, mert az ellenség ugyebár soha nem alszik, erre annak idején már a kommunista elvtársak is felhívták a figyelmet.

Az ukrán rendőrség is jelezte, hogy kész részt venni a tartalom korlátozásában, amennyiben a sorozat ellen szankciókat vezetnek be.

Sok dolga lehet arrafelé a rendőrségnek, fel kellene lépniük az ukrán maffia, a burjánzó korrupció, a visszaélések, a brutális, erőszakos toborzások ellen, nem is csoda, ha mindezt nem győzik, ha most még ez az ukrán szinkronhangon megszólaló orosz medve is munkát ad nekik.

S ha már a kommunista elvtársakat említettük, a kommunizmus szelleme nemcsak arrafelé kísért, mivel a medve ügyével kapcsolatban a tilalmi verdikt indoklásában az ukrán szólásszabadság őrei az alábbiak szerint a The Times véleményére hivatkoznak, mely a medvét Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz hasonlítja, és arra figyelmeztet, hogy a sorozat Oroszország puha hatalmi eszköze lehet.

„Emellett gazdasági tényező is van: a jogdíjakból származó bevételek az orosz animációs stúdióhoz kerülnek”

– írta Jurcsisin. Hozzátette, hogy a főszereplő mindig büntetlen marad, és több epizódban is szovjet katonai sapkában (gondolom a civil viseletként is szolgáló usankát nevezik katonai sapkának) vagy tankos fejfedőben látható.„Militarizáció már egészen fiatal korban – ez tipikus orosz jelenség” – jegyezte meg a politikus.

A cselekmény szerint a sorozat Mása, egy szeleburdi, virgonc kislány és a nyugodt, megfontolt medve barátságáról szól. Mása folyamatosan új kalandokat keres, ami gyakran felfordulást okoz a medvének. A medve tehát a történet szerint pozitív hős, semmi gyanús nincs benne. Mármost aki látta Bacsó Péter 1969-ben készült, egykor betiltott, A tanú című kultikus filmszatíráját, emlékezhet a koncepciós perben a Pelikán gátőr szájába adott terhelő vallomásra. Az ebben a részben Virág elvtárs által kifejtett bölcsesség pontosan ráillik a rajzfilm medvéjére:

„A kémek nem úgy dolgoznak, hogy gyanút keltsenek. Épp ellenkezőleg! De pont az bennük a gyanús, hogy nem gyanúsak.”

Nos ukrán elvtársaim, itt a bizonyíték, a medve pont attól gyanús, hogy pozitív hősnek álcázza magát, Zelenszkijéket azonban nem lehet megtéveszteni. Annak ellenére sem, ha az orosz propaganda pontosan ugyanazon forgatókönyv szerint dolgozik, mint az ugyancsak említett filmben államellenes tevékenységet kifejtő ürgebőrbe varrt békaemberek, ők ürgebőr helyett medvebőrrel próbálják álcázni a putyini propagandát, bizonyítva közben azt a székely bölcsességet is, hogy a medve nem játék. Pláne ha orosz. Jut eszembe, de mi van Másával?

NZS/Felvidék.ma