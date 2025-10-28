Home Itt és Most Az államfő valószínűleg nem írja alá a hazárdjátéktörvény módosítását
Peter Pellegrini köztársasági elnök (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma archív)

Peter Pellegrini államfő valószínűleg nem írja alá a hazárdjátéktörvényt, és újratárgyalásra visszaküldi a parlamentbe. Pellegrini erről a Csehszlovákia megalakulásának évfordulóján tartott koszorúzás után nyilatkozott.

„Egyelőre fenntartásaim vannak a végleges módosítással, és valószínűleg újratárgyalásra visszaküldöm a parlamentbe, hogy a kormánykoalíció még egyszer megvitathassa” – mondta az államfő.

Emlékeztetett, hogy a módosítást csak 71 szavazattal fogadták el, ezért lehetőséget kap a koalíciós többség, hogy bizonyítsa, valóban támogatja a javaslatot, és talál 76 képviselőt a vétó megtöréséhez.

Hozzátette, véleménykülönbségek vannak a törvény értelmezésével kapcsolatban.

A kormánykoalíció azt állítja, az önkormányzatok elutasíthatják a játéktermek további működtetését a területükön, az ellenzék szerint a törvényben csupán az szerepel, hogy állásfoglalást fogadhatnak el.

Az államfőnek szintén kifogásai vannak a törvény elfogadásának módjával és életbe lépésével kapcsolatban. „Szeretném emlékeztetni és figyelmeztetni a parlamentet, hogy az államfő nem tartozik az ellenőrzése alá, és az alkotmány szerint 15 napja van az elfogadott törvénymódosítások megítélésére.  Nem éppen tisztességes eljárás, hogy a parlament csütörtökön éjszaka elfogad egy törvényt, aminek hétfőn reggel kellene életbe lépnie” – tette hozzá Pellegrini.

TASR/Felvidék.ma

