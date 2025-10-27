A legjobb dokumentumfilm díját nyerte el Krakkóban a Krausz Ferencet bemutató alkotás

A legjobb dokumentumfilm díját nyerte el a krakkói Nemzetközi Tudományos és Technológiai Film Fesztiválon a Nobel-díjas magyar fizikust bemutató, Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című alkotás a hétvégén.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) hétfői közleménye szerint a szakmai zsűri indoklásában

méltatta „a film mesteri ötvözetét, amely a tudományos ismereteket egy érzelmes, emberi történettel fonja egybe – a szenvedély, a kitartás és az álmok erejének történetével.

A dokumentumfilm bepillantást nyújt a vezető laboratóriumok világába, emlékeztetve arra, hogy még a legnagyobb horderejű felfedezések is egy fiatal elme kíváncsiságával kezdődnek.”

A Krausz Ferenc életéről és a Nobel-díjig vezető pályájáról készült portréfilmet az október 22–25. között megrendezett Nemzetközi Tudományos és Technológiai Film Fesztiválon (Science & Technology Film Festival) láthatta először a nemzetközi közönség. A fesztivál résztvevőit Krausz Ferenc videóüzenetben köszöntötte.

„Az álmoktól a csillagokig – Tudomány a nagyvásznon” mottóval megrendezett tematikus szemle célja a tudományos és technológiai filmek javának felvonultatása, és platform teremtése a tudás, az ötletek és a tapasztalatok cseréjéhez a tudomány különböző területei és a kreatív iparágak képviselőinek, nem kevésbé a filmszerető közönségnek – írták a közleményben.

A Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című portréfilmben a 2023-ban Nobel-díjjal kitüntetett magyar tudós először meséli el élete történetét.

A vidéki gimnazista, aki tizenévesen a baráti összejöveteleket vaskos fizika- és matematikakönyvekre cserélte, kutatásaival ma már a tudományos élet élvonalában szerepel. A példás életutat a határok folyamatos feszegetése és a kitartás jellemzi: édesapjától tanulta, hogy kemény munkával és jó csapattal bármilyen cél elérhető.

A film bemutatja egyedülálló felfedezését is, amely láthatóvá tette az elektronokat az emberi szem számára, és ezzel nemcsak a tudományos világot forradalmasította, hanem új lehetőségeket teremtett az orvosdiagnosztikában és más területeken is. „Ez a tudományterület tartozik egy s mással a világnak, talán egy napon még az utca emberének, mindenkinek jót tehet, ezen dolgozom” – fogalmazta meg hitvallását a filmben.

A közleményben idézték Kiss Gábor Istvánt, a film rendezőjét, aki kiemelte: „izgalmas volt megismerni nyugtalansággal átszőtt lényét, amikor egy kihívással vagy egy megválaszolatlan kérdéssel szembesül a szakterületén. Mindezek mellett mégis rendkívüli nyugalom és fókusz jellemzi: képes kizárni a kételyek és bizonytalanságok zaját, szilárdan hisz a kitartás és a kemény munka erejében – az értékekben, amelyeket édesapjától tanult”.

„Számára minden kudarc csupán egy újabb lépcsőfok, kutatásait teljes odaadással, szívét-lelkét beleadva folytatja, és rajongó szenvedéllyel viszonyul a munkájához” – tette hozzá.

A 61 perces dokumentumfilm gyártója a Film Positive, producere Lajos Tamás, operatőre Gajdics Dávid, vágója Vághy Anna, zeneszerzője Dózsa Péter.

Az NFI támogatásával készült film már nézhető a Filmión, a magyar filmek és sorozatok streaming platformján.

MTI/Felvidék.ma