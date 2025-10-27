Megjelent Nagy Erika Vastaps c. kötete a Szlovákiai Magyar Írók Társasága gondozásában. Színészek, rendezők, zenészek szólalnak meg a kötetben, különböző generációk tagjai.

Akad köztük a pálya elején járó, befutott és még mindig aktív, gazdag életúttal rendelkező, mérleget vonó művész.

Ami összeköti őket: a művészet szeretete, a művészet iránti alázat, a „szakma” iránti elhivatottság.

Szinte valamennyien ugyanarra vágynak: hogy felcsendüljön az a bizonyos vastaps, amivel a nagyérdemű jutalmazza őket, és visszaigazolja, hogy fáradozásuk, lemondásuk nem volt eredménytelen.

Minden este újrakezdés, minden szerep, a legkisebb is mindig a legelső és megismételhetetlen, mert a rutin buktatóin át kell lépni, és minden alkalommal újjá kell születni. Minden fellépés, előadás feledteti velük a napi gondokat, a civil élet nyűgjeit, hiszen egy közös cél vezérli őket: szolgálni a Múzsát, a magyarok kultúráját.

Nagy Erikának, a beszélgetések készítőjének nem ez az első interjúkötete, de talán az egyik legizgalmasabb. A könyvben kihívásokkal, csalódásokkal, sikerekkel és kulisszatitkokkal szembesül az olvasó, aki e kitárulkozások után talán még jobban tudja becsülni a kultúra szolgálóit.

