Mosonmagyaróváron emlékeztek az 1956-os forradalom hőseire

Az 1956. október 23-i forradalom 69. évfordulójához kapcsolódva Mosonmagyaróváron több megemlékezéssel tisztelegtek a hősök és áldozatok emléke előtt. A „híres” október 26-i mosonmagyaróvári sortűz áldozataira hagyományosan a Határőr-laktanyánál, a Gyász téren emlékeztek.

Az eseményeket megelőzően, szombaton este fél hatkor „Requiem ’56” címmel gyászmisét tartottak a sortűz áldozataiért a Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd plébániatemplomban. A hívek a lelkiatya vezetésével imádkoztak a 69 évvel ezelőtt elesett hősökért és hozzátartozóikért.

Vasárnap, október 26-án délután egy órakor Gulyás Lajos (1918–1957) felvidéki származású, levéli református lelkész, a mosonmagyaróvári sortűz utáni megtorlás áldozata emléktáblájánál tartottak megemlékezést. A beszédet Csáfordy Julianna, a mosonmagyaróvári református gyülekezet lelkésznője mondta.

Gulyás Lajos tiszteletes az Érsekújvár melletti Kisújfalun született, és a forradalomban való részvétele miatt halálra ítélték, majd kivégezték.

Délután négy órakor a mosonmagyaróvári köztemetőben az 1956. október 26-ai ÁVH-s vérengzés áldozataira emlékeztek. A Városkapu téren, a tömegsír helyén emelt obeliszknél a megemlékezést a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület szervezte.

Innen hagyományosan gyalogos menet indult a Gyári úton át a Határőr-laktanyához, a Mosonmagyaróvári ’56-os Emlékparkba, ahol Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész 1991-ben készült, háromalakos Golgota-emlékműve áll.

A térzenét a Kühne Koncert Fúvószenekar szolgáltatta ifj. Vámos Gábor vezényletével.

A kegyeleti megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött, 17 óra után a Gyász téren.

Ezt követően Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja mondott megemlékező beszédet, majd Bodó Zoltán plébános imádkozott az áldozatokért és a túlélőkért.

Az ünnepi műsor „Dédanyám emlékezete…” címmel hangzott el a Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Technikum 10. évfolyamos diákjainak előadásában, Magyar Gáborné és Rosta Máté pedagógusok rendezésében.

A koszorúzás idején két diák felváltva olvasta fel a sortűz áldozatainak névsorát.

Az emlékezés virágainak elhelyezésében közreműködtek a 70. számú Széchenyi István Cserkészcsapat tagjai. Koszorút helyezett el többek között Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere, Nagy István agrárminiszter, a politikai pártok és civil szervezetek képviselői, valamint a Felvidéki Kör tagjai is.

Az emlékező esemény este fél hétkor a Szózat eléneklésével zárult.

Zilizi Kristóf/Felvidék.ma