Nemzetközi siker a felvidéki hagyományos íjászatban

Újabb jelentős nemzetközi elismerést és lehetőségeket kapott a Tradicionális Íjász Szövetség. Nemcsak rangos díjban részesült, hanem hivatalosan is csatlakozott a világ egyik legfontosabb hagyományos sportokat összefogó szervezetéhez.

A Tradicionális Íjász Szövetség vezetői Bogár Péter és Valéria, akik a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub működtetői is, meghívást kaptak a 8. Ethnosport Kulturális Fesztiválra, amelyre az isztambuli Atatürk repülőtéren került sor, a World Ethnosport Union (WEU) szervezésében. Ez a rendezvény a világ számos országából érkező sportolók, kulturális szervezetek, művészek, hagyományőrzők találkozóhelyévé vált.

A fesztivált megelőző sajtótájékoztatón részt vett a WEU elnöke, Necmeddin Bilal Erdoğan, a média képviselői, művészek, a sport- és gasztronómiai szektor szereplői, valamint a meghívott vendégek.

A program a türk világ hagyományos zenei és táncbemutatóival kezdődött. Erdoğan beszédében kiemelte, hogy az Ethnosport Kulturális Fesztivál az évek során olyan jelentős eseménnyé nőtte ki magát, amelyet minden évben nagy várakozás övez. Hangsúlyozta, hogy számos lehetőségeket kínálnak a gyermekek, a fiatalok és a családok számára, hogy együtt ismerjék meg a hagyományos sportokat, művészeteket, a világ különböző konyháit és kulturális értékeit.

A rangos eseményen a Bogár házaspár átvette az Athletic Performance Excellence Award – Kiemelkedő Sportteljesítményért Díjat. A WEU azoknak a szervezeteknek ítéli oda ezt a kitüntetést, amelyek kiemelkedő eredményeket értek el, valamint példaértékű munkát végeznek a hagyományos sportok fejlesztése és népszerűsítése érdekében.

A házaspár hangsúlyozza, hogy ez a siker és elismerés nemcsak a szövetség vezetőinek, az elért eredményeinek és szakmai elkötelezettségének szól, hanem valamennyi tag, sportoló, klub, önkéntes és támogató közös eredménye. Az elnyert díj és a nemzetközi tagság azt bizonyítja, hogy a szlovákiai hagyományos íjászat egyre meghatározóbb szereplővé válik.

További mérföldkőnek számít, hogy a felvidéki szövetség hivatalosan is tagjává vált a World Ethnosport Unionnak. Ez a tagság új távlatokat nyit a nemzetközi együttműködések, a szakmai tapasztalatcsere, valamint a nemzetközi versenyeken és kulturális rendezvényeken való részvétel terén.

Nemzetközi szerepünk tovább erősödik azzal, hogy Bogár Péter a WEU íjászati szabályalkotó és verseny koordinációs bizottságának tagjaként is tevékenykedik.

Munkája során részt vesz a hagyományos íjászat nemzetközi versenyrendszerének és szabályainak kialakításában, ami jelentős szakmai elismerést jelent nemcsak számára, hanem az egész szlovákiai hagyományos íjász közösség számára is.

„A most elért eredmények nemcsak elismerést jelentenek a múltbeli munkáért, hanem új lehetőségeket is teremtenek a sportág további fejlődése, népszerűsítése és nemzetközi kapcsolatainak bővítése érdekében. A kitüntetés így az egész hagyományos íjász közösség sikere, amely méltán lehet büszke arra, hogy munkáját immár a nemzetközi színtéren is nagyra értékelik” – zárja Bogár Valéria.

Chovan Lilla/Felvidék.ma