A nyugdíjemelés módosítását mérlegeli a szaktárca

A minisztérium mérlegeli a nyugdíjemelés módosítását, szóba jöhet például, hogy az összes nyugdíjat egyforma összeggel emeljük – mondta Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter (Hlas-SD) arra reagálva, hogy jövőre 3,7%-kal valorizálja a nyugdíjakat a Szociális Biztosító (SP), a Statisztikai Hivatal idei év első kilenc hónapjára vonatkozó inflációs adatai alapján. Az emelést a nyugdíjas infláció adatai határozzák meg.

„A valorizálás évek óta, több kormányzati cikluson keresztül a nyugdíjas infláció alapján működik. Tudjuk, hogy ez nem ideális megoldás, és egyre többen javasolják, hogy

egyforma összeggel emelkedjen az összes nyugdíj, hiszen az egyes nyugdíjak összege között a megítélésüktől kezdve nagy az eltérés.

Tehát akik magasabb nyugdíjbiztosítást fizettek, azoknak magasabb a nyugdíja, akik kevesebbet, azoké kevesebb” – mondta Tomáš.

„Ez hosszú évek óta így működik, és el kell gondolkodni a fix összegű emelésen, esetleg más, igazságosabb megoldási mechanizmuson. Ilyen például a 13. havi nyugdíj, amikor mindenki egyforma összeget kap. Ez a ledolgozott évek és a befizetett nyugdíjbiztosítás összegének, valamint a szolidaritás elvének kombinálása” – tette hozzá a miniszter.

TASR/Felvidék.ma