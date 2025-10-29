Home Itt és Most A nyugdíjemelés módosítását mérlegeli a szaktárca
Itt és Most

A nyugdíjemelés módosítását mérlegeli a szaktárca

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: nyugdíj.sk

A minisztérium mérlegeli a nyugdíjemelés módosítását, szóba jöhet például, hogy az összes nyugdíjat egyforma összeggel emeljük – mondta Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter (Hlas-SD) arra reagálva, hogy jövőre 3,7%-kal valorizálja a nyugdíjakat a Szociális Biztosító (SP), a Statisztikai Hivatal idei év első kilenc hónapjára vonatkozó inflációs adatai alapján. Az emelést a nyugdíjas infláció adatai határozzák meg.

„A valorizálás évek óta, több kormányzati cikluson keresztül a nyugdíjas infláció alapján működik. Tudjuk, hogy ez nem ideális megoldás, és egyre többen javasolják, hogy

egyforma összeggel emelkedjen az összes nyugdíj, hiszen az egyes nyugdíjak összege között a megítélésüktől kezdve nagy az eltérés.

Tehát akik magasabb nyugdíjbiztosítást fizettek, azoknak magasabb a nyugdíja, akik kevesebbet, azoké kevesebb” – mondta Tomáš.

„Ez hosszú évek óta így működik, és el kell gondolkodni a fix összegű emelésen, esetleg más, igazságosabb megoldási mechanizmuson. Ilyen például a 13. havi nyugdíj, amikor mindenki egyforma összeget kap. Ez a ledolgozott évek és a befizetett nyugdíjbiztosítás összegének, valamint a szolidaritás elvének kombinálása” – tette hozzá a miniszter.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Jövőre 3,7%-kal valorizálják a nyugdíjakat

Közigazgatási reform – a Magyar Szövetség javaslatai sem...

Az államfő valószínűleg nem írja alá a hazárdjátéktörvény...

Žilinka szerint hiba volt a kisebb lopások büntetésének...

Válts magasabb fokozatra!

Szlovákiában nagy önkormányzati reformra készülnek

„Engem az Isten a felvidéki magyarokhoz teremtett”

Felmérés készült az iskolai zaklatásról a Nyitra megyei...

Az SZMISZ tiltakozik Machala kijelentései ellen – levélben...

Fico Orbánnal tárgyal a Smer Patrióták Európáért frakcióhoz...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma