Jövőre 3,7%-kal valorizálják a nyugdíjakat

Jövőre 3,7%-kal valorizálja a nyugdíjakat a Szociális Biztosító (SP), a Statisztikai Hivatal idei év első kilenc hónapjára vonatkozó inflációs adatai alapján. Az emelés automatikus, nem kell kérvényezni – tájékoztatott kedden Martin Kontúr, a biztosító szóvivője.

„A 2026. január 1-jétől érvényes nyugdíjemelésről írásos tájékoztatást kapnak az érintettek. Az első megemelt nyugdíjat januárban fizeti a biztosító, a szokásos napon, visszamenőlegesen a január 1-jétől eltelt napokra járó különbözettel együtt” – közölte a biztosító.

Egyúttal figyelmeztetett, hogy a minimálnyugdíjak esetében csak az eredetileg megítélt nyugdíj összegére vonatkozik a valorizálás. Emellett január 1-jétől a biztosító átszámítja a minimálnyugdíj szintjére való nyugdíjemelésre vonatkozó jogosultságot.

A jövő évtől változik a minimálnyugdíj összege is, a minimálnyugdíjra való jogosultság megszerzésére befizetett nyugdíjbiztosítási idő éveinek száma alapján.

Ha a valorizálás után a nyugdíj összege nem éri el a minimálnyugdíj összegét, akkor azt a 2026 januárjától érvényes minimálnyugdíj szintjére emelik. Ha az emelés után magasabb lesz a nyugdíj a minimálnyugdíjnál, akkor a minimálnyugdíjra való jogosultság megszűnik, és a magasabb összeget fizeti a biztosító.

TASR/Felvidék.ma