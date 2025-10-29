Home Itt és Most Jövőre 3,7%-kal valorizálják a nyugdíjakat
Itt és Most

Jövőre 3,7%-kal valorizálják a nyugdíjakat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kép forrása: tasr

Jövőre 3,7%-kal valorizálja a nyugdíjakat a Szociális Biztosító (SP), a Statisztikai Hivatal idei év első kilenc hónapjára vonatkozó inflációs adatai alapján. Az emelés automatikus, nem kell kérvényezni – tájékoztatott kedden Martin Kontúr, a biztosító szóvivője.

„A 2026. január 1-jétől érvényes nyugdíjemelésről írásos tájékoztatást kapnak az érintettek. Az első megemelt nyugdíjat januárban fizeti a biztosító, a szokásos napon, visszamenőlegesen a január 1-jétől eltelt napokra járó különbözettel együtt” – közölte a biztosító.

Egyúttal figyelmeztetett, hogy a minimálnyugdíjak esetében csak az eredetileg megítélt nyugdíj összegére vonatkozik a valorizálás. Emellett január 1-jétől a biztosító átszámítja a minimálnyugdíj szintjére való nyugdíjemelésre vonatkozó jogosultságot.

A jövő évtől változik a minimálnyugdíj összege is, a minimálnyugdíjra való jogosultság megszerzésére befizetett nyugdíjbiztosítási idő éveinek száma alapján.

Ha a valorizálás után a nyugdíj összege nem éri el a minimálnyugdíj összegét, akkor azt a 2026 januárjától érvényes minimálnyugdíj szintjére emelik. Ha az emelés után magasabb lesz a nyugdíj a minimálnyugdíjnál, akkor a minimálnyugdíjra való jogosultság megszűnik, és a magasabb összeget fizeti a biztosító.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A nyugdíjemelés módosítását mérlegeli a szaktárca

Közigazgatási reform – a Magyar Szövetség javaslatai sem...

Az államfő valószínűleg nem írja alá a hazárdjátéktörvény...

Žilinka szerint hiba volt a kisebb lopások büntetésének...

Válts magasabb fokozatra!

Szlovákiában nagy önkormányzati reformra készülnek

„Engem az Isten a felvidéki magyarokhoz teremtett”

Felmérés készült az iskolai zaklatásról a Nyitra megyei...

Az SZMISZ tiltakozik Machala kijelentései ellen – levélben...

Fico Orbánnal tárgyal a Smer Patrióták Európáért frakcióhoz...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma