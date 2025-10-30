Home Régió Természetbarát Klub alakult Szőgyénben
Régió

Természetbarát Klub alakult Szőgyénben

Hinzellér László
Hinzellér László
Fotó forrása: Hinzellér László

Október első hetében a Csemadok helyi alapszervezete Szőgyénben Természetbarát
Klubot nyitott. A szervezők célul tűzték ki, hogy mind nagyobb teret adjanak a természet védelmét és gyarapodását szolgáló gondolkodásnak és tevékenységnek.

Ehhez mindenekelőtt a helyi Csongrádi Lajos Alapiskola fiataljait, tanulóit szólították meg. Az első találkozásukra igen szép számban, közel húszan jöttek el a fiatalok. Örömteli esemény volt a szervezők körében, hogy a lányok és fiúk közül néhányan magukkal hozták ovis testvéreiket is.

A Természetbarát Klub tervei közé tartozik, hogy

ha megfelelő érdeklődés lesz, akkor családi, illetve többkorosztályos klubbá alakítják az egyesületet.

Tevékenységüket, terveiket a helyi és a környékbeli természeti adottságok és lehetőségek kihasználására (Mária Út-tanösvény, Párizsi mocsarak szomszédsága)
irányítják, hogy így a fiatalok mindjobban megismerjék szűkebb pátriájuk természeti szépségeit és maguk is tegyenek gyarapodásuk, védelmük érdekében.

Az első két természetjáró túrájuk (mely mintegy 5 km-es volt) a helyi Mária Út-tanösvény mentén vezetett.

Hinzellér László/Felvidék.ma

