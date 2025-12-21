A LIMES -ANAVUM Regionális Honismereti Társulás évértékelője

A 2001 -ben bejegyzett regionális társulás működésének 25. évébe lép. A megalakulás óta eltelt időszak igen intenzív volt, elsősorban az akkori székhelyén Párkányban, de a régióban is, sőt nemzetközi viszonylatban is.

A hároméves covid időszak, s kollégák eltávozása is mára már lecsökkentette az aktív tevékenységét. A tágabb régiós működés szinte lehetetlenné vált.

Az utóbbi bő tíz évbe, amióta a honismereti társulás székhelye Nánára került főleg az anyaországi támogatásokból és a magánszemélyek és vállalkozók szponzorálásából tudják fenntartani a szervezet működését.

Mivel létszámban lecsökkent a tagság így leginkább a képviseletükkel vannak jelen a régióban, a városban, ám budapesti rendezvényeken is, főleg történelmi, nemzeti témájú eseményeken és konferenciákon is képviselik a polgári társulást.

Az elmúlt évben többek között részt vettek Budapesten a parlamentben megtartott Esterházy János Emlékünnepségen, Nemeskürty István születésének 100. évfordulóján rendezett emléknapon, trianoni megemlékezésen, Duray emléknapon.

Hazai viszonylatban több helyen jelen voltak, koszorúztak Kétyen a Duray Miklós emléktáblájának az avatásán, Szőgyénben, Martoson, Kamocsán, valamint Komáromban szervezett konferencián. Meghívást kaptak a Pozsonyi Magyar Nagykövetség által a nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségre.

A LIMES -ANAVUM Regionális Honismereti Társulás Esztergomban rendszeres társszervezői, az ottani helyi civil szervezetekkel karöltve a nemzeti ünnepeknek.

A társulás 2025-ben több önálló rendezvényt szervezett meg. Május 14-én Esterházy János megemlékezést tartottak a társulás által állíttatott párkányi Esterházy emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott Gubík László a MSZ elnöke, közreműködtek a párkányi Ady Endre Alapiskola diákjai, Berényi Kornélia és Zsákovics László énekes. Koszorúztak a helyi civil szervezetek képviselői, Párkány város polgármestere. A SZAKC központ nevében Losonszky Margit koszorúzott, Csenger Tibor, Nyitra megye elnökhelyettese, Farkas Iván megyei képviselő, valamint a MSZ országos vezetője.

Október 7-én részt vettek, koszorút helyeztek el III. Sobieski János lengyel király lovas szobránál a párkányi csata évfordulójának 342. évfordulóján. November 7-én a párkányi múzeumban az I. bécsi döntés évfordulóján megemlékezést szerveztek, ahol az előadó Babucs Zoltán hadtörténész volt Budapestről.

November 21-én Búcson három taggal képviselték társulást a Pogány Erzsébet-díj ünnepélyes átadásán, melyet évente a SZAKC szervez.

LIMES -ANAVUM Regionális Honismereti Társulás az elsők között lett a Szövetség a Közös Célokért tagszervezete. Azóta számos SZAKC rendezvényen voltak jelen, képviselve a honismereti társulást.

Ez évben is társszervezők voltunk a Felvidéki Magyar Bálnál, melynek főszervezője alelnökünk Retkes János. A Losoncon felállított Duray Miklós síremlékét társulás pénzadománnyal támogatta. Esztergomban a Szent István díjátadó ünnepség állandó részt vevői.

Ebben az évben a Budapesten székelő Szervátiusz Alapítvány felvidéki kurátora lett a társulás elnöke. Ez is jelzi, hogy a társulás neve nemcsak hazai viszonylatban ismert.

2026-ban Duray Miklósról készülnek megemlékezni, egy emléktáblával szeretnének tisztelegni emléke előtt. Továbbá valamennyi eddigi megemlékezést szeretnék folytatni a térségben, előadásokkal és könyvbemutatókkal egyetemben.

A szerző a LIMES -ANAVUM Regionális Honismereti Társulás elnöke.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma