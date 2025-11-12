Restaurálják a komáromi temető központi keresztjét

A komáromi plébánia megkezdte a helyi római katolikus temető területén található barokk kereszt restaurálását a CEF (Central European Foundation) alapítvány által meghirdetett „Dél-Szlovákia kincsei” elnevezésű projektnek köszönhetően.

A kulturális örökség részét képező, 1785-ből származó barokk alkotás ismeretlen szobrász műve. A Somnia centrum nonprofit szervezet kezelésében álló komáromi katolikus temetőben 6878 sírban 11 897 elhunyt nyugszik.

„Örömmel értesítjük Önöket, hogy megkezdődtek a barokk kereszt restaurálási munkálatai, amely a temetőnk fontos történelmi értéke” – tudatták.

KRKT/Felvidék.ma