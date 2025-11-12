Történetek, amelyek összekötnek

November 15-én a Duna World a világ bármely pontján élő magyarság számára kínál értékőrző és közösségépítő műsorokat. A nap folyamán a nézők betekintést nyerhetnek a magyar hagyományokba, a külhoni magyarság mindennapjaiba, valamint egy magyar filmklasszikussal is felidézhetik a hazaszeretet témáját.

A tematikus nap reggel 8 óra után a Folkudvar című, a Hagyományok Háza megbízásából készült havonta jelentkező műsorral kezdődik, a magyar népi kultúrát, szokásokat és hagyományokat, valamint a Hagyományok Háza értékmentő munkásságát bemutatva.

9 órától a Kárpáti Krónika várja a nézőket, a napi hírműsor a határon túli magyarság életéről ad átfogó képet. Az M1 külhoni magazinjaiból készült válogatás a közösségeinket érintő legfontosabb eseményeket és kezdeményezéseket mutatja be.

11:30-kor a Családunk szégyene című 1942-ben bemutatott vígjátékot láthatják. A hazai filmgyártás egyik kedves darabja egy csalafinta, de szeretetre méltó magyar család és egy elvándorolt, gyökerei után vágyódó hölgy életébe enged bepillantást. A Mexikóban élő Klári néni régóta vágyakozik múltja után és nagy szerelmére, Szőts Gáspárra. Az özvegy férfi azonban leveleiben nem volt hozzá őszinte és – a több támogatás reményében – egy helyett végig két félárván maradt gyermeket emleget. A bonyodalmak akkor kezdődnek, amikor Klári néni úgy dönt, Magyarországra látogat, és találkozni szeretne a lányokkal is. A filmben a korszak legnagyobb sztárjai – köztük Turay Ida, Benkő Gyula és Hajmássy Miklós – gondoskodnak a vidám pillanatokról.

MTVA/Felvidék.ma