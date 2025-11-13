A leginkább rászorulókon segítenek

A Pozsonyban működő külföldi nagykövetségek, diplomáciai testületek asszonyai, hölgyei által alapított Nők Nemzetközi Klubja immár 31. alkalommal szervezi meg karácsonyi jótékonysági vásárát Pozsonyban. A vásárcsarnokban sorra kerülő rendezvény a legrégebbi a maga nemében a városban.

A jótékonysági vásárral, bazárral, annak történetével, céljával, programjával kapcsolatosan részletesen beszámoltak a Pálffy palotában tartott sajtótájékoztatón. Carmen Mammola a klub elnöke kifejtette, hogy a Pozsonyban működő diplomáciai és nemzetközi közösségek a kölcsönös megbecsülés, a szeretet, az egyetértés jegyében végzik tevékenységüket, érdeklődnek egymás munkája és küldetése iránt és természetes számukra, hogy a maguk eszközeivel segítik Szlovákiában azokat, akik a leginkább rászorulnak, akik a legjobban sérülékenyek.

A szlovákiai életet, a történéseket és eseményeket ugyanúgy nyomon követik, ahogy saját országukét, hiszen felelősen vállalták többéves itteni küldetésüket. Karácsony előtt különösen odafigyelnek az ünnepi készülődésre, függetlenül attól, hogy mely valláshoz tartozónak tartják magukat.

Ezért már jóval az ünnep előtt megtervezik a jótékonysági karácsonyi bazár programját. És hogy programjaik nagyon hatásosask, annak bizonyítéka az a nem kis összeg, amely az elmúlt 30 évben ezeken az alkalmakon összegyűlt. Az összeg 1,4 millió euró, amelyet az utolsó centig jótékonysági célokra ajánlatottak fel. Ebből az összegből juttattak gyermekotthonoknak, idősek és szociális gondozottak intézményeinek, egészségkárosultaknak, fogyatékkal élőknek, illetve azokat foglalkoztató műhelyeknek, egészségügyi területeken dolgozó szervezeteknek, oktatási intézményeknek és mélyszegénységebn élőknek.

J.E. Apporva Srivastava India szlovákiai nagykövet asszonya arról számolt be,hogy a bazár alkalmával árusított tárgyakat, kézműves termékeket és ételeket a diplomáciai testületek, nagykövetségek, nemzetközi iskolák alkalmazottai önkéntes alapon, mindennemű ellenszolgáltatás nélkül készítik, illetve ajánlják fel. Mintegy harminc ország Szlovákiában akkreditált képviselői kapcsolódnak be az előkészületekbe és vesznek részt a karácsonyi bazáron.

Judita Palková a Nők Nemzetközi Klubjának munkatársa elmondta, hogy klubjuk civil szervezet, politikamentes és vallási megkülönböztetés nélkül tagjai a világ legkülönbözőbb részéről Pozsonyban dolgozó diplomata nők, asszonyok. Az idei vásárra hónapok óta készülnek. A november 23-án sorra kerülő rendezvényen lesz kulturális műsor, amelynek keretében több ország zenei és tánchagyományaiból adnak ízelítőt, bemutatkoznak a Pozsonyban levő nemzetközi iskolák tanulói, a belépőjegyek pedig sorsolásra kerülnek, és a nyertesek értékes tárgyakat tartalmazó ajándékkosarakat kapnak.

A gyerekek karácsonyfák díszítésében versenyezhetnek és valamennyi látogató megkóstolhatja az egyes népek, nemzetek jellegzetes ételeit, italait. A szervezők remélik, hogy idén is szép összeg gyűlik össze, amellyel megajándékozhatják a rászorulókat. Ezek egyike a VOTUM csoport, amelyben egészségkárosult gyerekek zenei nevelésével foglalkoznak. A Mária Horváthová zeneterapeuta vezette kis együttes tagjai nagy lelkesedéssel mutatkoztak be karácsonyi műsorukkal a sajtótájékoztatón. A remélt anyagi támogatás most is bizonyára jó helyekre kerül, kissé gazdagabbá téve sok rászoruló karácsonyát és további napjait is.

Benyák Mária/Felvidék.ma