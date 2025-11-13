Home Múltidéző Megemlékezés a hős katonákról Felsőszeliben
Mészáros Magdolna
Fotó: Mészáros Magdolna

Felsőszeliben is csatlakoztak a felhíváshoz a fiatal felfedezők, s november 11-én 11 óra 11 perckor a helyi temetőben megemlékeztek az I. világháborúban elesett hősökről.

A felsőszeli Széchenyi István Alapiskola és Óvoda mellett működő Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapat tagjai a hagyományokhoz híven piros pipacsból készült koszorút helyeztek el a kereszten. Rövid történeti összefoglaló után Soják Emese felolvasta Vágány József A magyar hősök emlékünnepén című versét.

A mécsesek meggyújtása után elénekelték a Mondták már rég nekem… kezdetű dalt, majd a megemlékezést Bodonyi András Felvidéki induló című énekével zárták.

Tisztelettel adóztak azon hősök emléke előtt, akik életükkel fizettek azért, hogy a későbbi generációknak, így nekünk is jobb legyen a sorsunk.

A béke törékeny jószág, vigyázni kell rá, és sok jó cselekedettel erősíteni, hogy megmaradjon nekünk.

Mészáros Magdolna/Felvidék.ma

