Középpontban a népzene és a népdal

145 előadás, 880 versenyző – ennyien jelentkeztek a Bíborpiros szép rózsa idei évadába, amely a népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek számára kétévente meghirdetett vetélkedő.

A tehetségkutató versenynek is beillő népzenei vetélkedő többfordulós, a regionális megmérettetés után az országos elődöntőn mutatták meg tudásukat a versenyzők. Két korosztályi kategóriában versenyezhettek a hagyományőrzők, alapiskolás és felnőtt kategóriában, ez utóbbiba a középiskolások is beletartoznak.

Takács Ottó, a főszervező Szlovákiai Művelődési Intézet igazgatója kérdésünkre elmondta:

idén nagyon sokan jelentkeztek, hiszen 145 produkcióval 880 versenyző indult, a döntőn 57 előadás hangzott el és 420 hagyományőrző lépett színpadra.

Az Intézet a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából szervezi meg a vetélkedőt. Nagyon sok csemadokos csoport vett azon részt.

A Bíborpiros szép rózsa országos döntőjét november 15-én szervezték meg Dunaszerdahelyen. Az ünnepélyes megnyitón Kaszás Kornél műsorvezető üdvözölte a vendégeket, majd Hájos Zoltán Dunaszerdahely polgármestere köszöntötte a versenyzőket, mint fogalmazott: a hagyományőrzőket Dunaszerdahelyre haza várják. Mézes Rudolf a Csemadok regionális alelnöke is köszöntötte a résztvevőket, kiemelve Kodály Zoltán mátyusföldi útjait, aki saját magát is mátyusföldinek tartotta és a Galánta környéki nyelvjárást használta.

A verseny két helyszínen zajlott, e sorok szerzője a fiatalok, azaz az alapiskolás korosztály versenyét nézte végig. És bár ez a cikk tudósításnak készül, engedtessék meg egy kitérő. Öröm volt meghallgatni a fiatalokat. Ha volt is néhol némi bizonytalanság, némi hamisság az előadásokban, a lelkesedés és az a szeretet, amellyel az énekesek és zenészek előadták tudásukat, mindent felülírt. Az első korosztályi kategória versenyét Nagy Tibor moderálta, profi módon bíztatva a versenyzőket a minél jobb eredmény elérésére.

A délutáni eredményhirdetést mindenki nagyon várta, néhányan már kicsit fáradtan is. Az ünnepélyes eredményhirdetésen Kaszás Kornél üdvözölte a versenyzőket, és ismételten bemutatta a zsűrit, megköszönve a munkájukat.

A felnőtteket Borsi Ferenc, Pelle Andrea, Sipos Anna, Kevický Péter, Kneifel Imre és zsűri elnökként Ifj. Horváth Károly zsűrizte. Az alapiskolás korosztályt is szakmai zsűri értékelte: Laposa Julcsi elnök mellett B. Tóth Katalin, Nagy Vivien, Nagy Iván és Szabó János dolgozott.

Az eredmények kihirdetése előtt a zsűri elnökök szóltak a versenyzőkhöz. Elsőként Laposa Julcsi szólt,

aki szerint ez nem verseny volt, hanem a népdal és a népzene ünnepe, és legfőképp a hagyományoké.

Kifejtette, öröm számára, hogy ezekből a gyerekekből sugárzott a szeretet és a lelkesedés, valamint az alázat. Megköszönte a szülők és a tanárok munkáját és a gyerekeknek pedig azt, hogy hagyományainkat tovább éltetik.

Ifj. Horváth Károly is szólt a versenyzőkhöz: köszönetet mondott mindenkinek, aki ezt a nagyszerű alkalmat segítette munkájával. Horváth Károly szerint Ág Tibor öröksége méltó helyre került, hiszen a dalokkal és a nyelvezettel az énekesek ápolják a magyar hagyományt. Szólt még a magyar nyelv és dalkincs színességéről, amely minden régióban egy kicsit más, mégis egységes a magyar kultúra.

A versenyzőkhöz szólt Farkas Márta, a Vass Lajos Népzenei Szövetség ügyvivő elnökhelyettese is.

Elmondta, a kiemelt aranyfokozatot elnyerő versenyzők meghívást kapnak a Vass Lajos Népzenei Verseny 16. Kárpát-medencei döntőjére.

Az idén októberben megtartott döntőn Vass Lajos Nagydíjat kaptak a Felvidékről a Rozmaring Néptáncegyüttes Abaújszináról, a Felsőszeli Férfi Kar, Molnár Mátyás Fülekről, Mihajlovics Zsófia Fülekről és Pákozdi Dorina Érsekkétyről.

A Csemadok országos elnöke, Kiss Beáta is köszönetet mondott. A Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő legfontosabb küldetése, hogy a népdalkincset a felvidéki magyar kultúra középpontjába helyezze, hogy azokat, akik a népzenét művelik, megbecsüljük – mondta az elnök. Köszönjük, hogy az idősebb hagyományőrzők a gyerekeknek ezeket a dalokat megtanítják.

A beszédek után következett a díjátadó, amelyen a szakmai zsűri által kiosztott sávozások szerint megkapták az elismerő okleveleket a kitüntetettek, melynek listáját itt olvashatják.

A kiemelt aranysávos versenyzők meghívást kaptak a Vass Lajos Népzenei Verseny 16. Kárpát-medencei döntőjére is, amihez sok sikert kívánunk.

Díjat adott át Havasi Dániel, a Dr. Havasi János Kulturális és Közéleti Alapítvány kuratóriumi elnöke is. Az alapítvány elnöke kérdésünkre elmondta, az alapítvány több mindennel foglalkozik, de a mostani díjak átadásának célja a magyar kulturális értékeknek a megőrzése és közvetítése.

Felkarolnak minden olyan témát, amivel Havasi János foglalkozott, ilyen a hadisír kutatás, a kegyeleti utak szervezése, a málenkíj robotra elhurcoltak emlékének életben tartása, a magyar kultúra külföldi népszerűsítése, különösen a népzenére és a népdalkincsre.

Végezetül még egy személyes véleményt szeretnék elmondani, minden mozgalom, amely a magyar nyelvű kultúrát népszerűsíti, őseink hagyatékát adja át egy ősi tudást kíván megtartani. Népdalkincsünket sokan nyelvjárásban adták elő, amivel az előadás még hitelesebb volt, és ne feledjük, a magyar nyelv szépségét a nyelvjárások is adják, színesítik, tájnyelvi szavaink szókincsünket gazdagítják.

Mindez nagyon fontos, az egyik édesanyával beszélgetve megtudtam, hogy nemcsak a gyerekek, a szülők is közösséggé váltak, ami rohanó világunkban kiemelten fontos, sőt talán a legfontosabb. Őseink is közösségekben éltek, tanuljuk meg ezt is tőlük, azt a hagyatékot is őrizzük meg.

A rendezvényen természetesen volt közös mulatás is, zengett a kultúrház a csodálatos magyar népdaloktól.

A 14. Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő országos döntője himnuszunk közös eléneklésével zárult, míg én arra gondoltam: Istenem, áldjad meg a magyar kultúrát is.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma