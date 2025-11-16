Márton-napi családi vigasság töltötte meg a megyercsi kastélyt

Teltházas, meghitt hangulatú Márton-napi családi vigasságnak adott otthont a megyercsi kastély, ahol gyerekek, szülők, nagyszülők és barátok ünnepelték együtt Szent Márton példáját, a közösség erejét és az összetartozás örömét.

Első alkalommal rendeztek Márton-napi családi vigasságot Megyercsen, ám a hangulat alapján úgy tűnik, a falu új, hosszú távú hagyománnyal gazdagodott.

Zink Vass Nóra köszöntőjében kiemelte, milyen különleges ez a délután a közösség életében:

„különleges ez a délután, hiszen most egy új hagyomány születésénél lehetünk együtt – olyanon, amelyben benne van múltunk, hitünk, és a közösség összetartó ereje.”

Beszédében felidézte Szent Márton legendáját, a jószívű katonáét, aki megosztotta köpenyét a fázó koldussal, és emlékeztetett, hogy az igazi nagyság a segítőkészségben és az irgalomban rejlik. Mint mondta, a Márton-nap nemcsak az evésről-ivásról és a vidám együttlétekről szól, hanem arról is, hogy „a szeretet, a hit és az emberi összetartozás lángját őrizzük és továbbadjuk”.

Diákok mutatták be a Márton-napi szokásokat

Az ünnepi program első részében a gyerekek kapták a főszerepet:Gáspár Lotti, a Hetényi János Alapiskola tanulója,valamint Gálfi Miriam, a nemesócsai Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulója mutatták be Szent Márton napjához kötődő hagyományokat és népszokásokat.

A gyerekek nemcsak meghallgathatták az érdekes történeteket, hanem figyelmesnek is kellett lenniük, hiszen a későbbi kvízjáték megfejtéseit is a bemutató rejtette magában.

A tanulók előadását Kéri Denisa interaktív, zenés műsora követte, amelybe kicsiket és nagyokat egyaránt igyekezett bevonni. A moderátor mindenkit bátorított az aktív részvételre: éneklésre, táncra, közös játékra.

A rendezvény ideje alatt több kísérőprogram is várta a résztvevőket:

a kastély belső, tükrös helyiségében Szent Márton-napi lámpások készültek,ugyanott kaptak helyet a kvízjáték kérdőívei is, amelyeket a gyerekek a kijelölt kosárba dobhattak be.

A kitöltött kvízek között – a lámpás felvonulásról való visszatérést követően – sorsolást tartottak, amelyen 10 értékes LEGO játék talált gazdára.

A másik helyiségben szeretetvendégség várta a vendégeket, bőséges finomságokkal. A résztvevők megkóstolhatták a Dunamocsról érkezett újbor kínálatát is, amely tovább erősítette az esemény barátságos, családias hangulatát.

Lámpás felvonulás és színjátszás – gyerekek a középpontban

Kéri Denisa műsora után elindult a lámpás felvonulás a faluban, amelyhez bárki csatlakozhatott a jelenlévők közül. Aki inkább a kastélyban maradt, az sem unatkozott: a jó hangulatú együttlét a falakon belül is folytatódott.

A rendezvényen külön figyelem irányult a Betyárok gyerek színjátszókörre, amelynek tagjai aktív szerepet vállaltak a program előkészítésében és lebonyolításában.

Zink Vass Nóra a színjátszókör jövőjéről is beszélt, és új tagok csatlakozására biztatta a gyerekeket:

a Betyárok vidám, támogató közösséget jelentenek, ahol a gyerekek játszva tanulhatnak, sokat nevetnek, és közös kirándulásokon is részt vesznek.

A színjátszókör előtt mozgalmas időszak áll, hiszen – ahogy elhangzott – a következő év januárját már egy magyarországi meghívással kezdik, amelyet a gyerekek és vezetőik egyaránt nagy izgalommal várnak.

Ahogy a házigazda fogalmazott, „ez a rendezvény igazi, lelkes csapatmunka volt, amelynek köszönhetően egy összetartó és élő közösséget építünk együtt.”

Teltház a kastélyban, mosolygó szívek Márton napján

A Márton-napi családi vigasság nagy sikerrel zárult: a kastély teljesen megtelt, a résztvevők pedig élményekkel, közös emlékekkel és jókedvvel gazdagodva térhettek haza.

A nap üzenetét talán a moderátor szavai foglalják össze legszebben: „A libák gágognak, a bor forr, a fény ragyog – Márton napján minden szív mosolyog!”

A szervezők reményei szerint a most elindított Márton-napi ünnepség évről évre visszatérő eseménnyé válik Megyercs életében, amelyhez egyre több család csatlakozik majd.

A rendezvényt a Magyar Szövetség Megyercsi Helyi Szervezete szervezte.

