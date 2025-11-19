Komárom készül a klímaváltozásra

Komáromban november 18-án mutatták be a KLIMASKEN-vizsgálat eredményeit újságírók, városi intézményvezetők és önkormányzati képviselők előtt. A bemutató fontos mérföldkő egy olyan időszakban, amikor Szlovákia városai egyre sürgetőbb klímavédelmi kihívásokkal néznek szembe – a hőhullámoktól a villámárvizekig.

A KLIMASKEN képviseletében a prezentációt tartó Zuzana Hudeková, Ivana Maleš és Daniela Piršelová, a Szlovák Városok Uniója (ÚMS) szóvivője mutatták be és magyarázták el az elemzőeszköz működését, amely a települések, városrészek vagy akár egyes épületek éghajlatváltozással szembeni kitettségét, sérülékenységét és felkészültségét vizsgálja.

Elhangzott, az online eszköz több tucat indikátort vesz alapul, amelyeket a felhasználó tölt fel adatokkal; ezekből számolja ki az úgynevezett „összindexet”, illetve a négy fő részindexet. Az eredményeket egy kördiagram formájában jelenítik meg – ez a „klimatikus címke” –, amely színekkel jelzi az erősségeket és a problémás pontokat. A zöld a kedvező állapotot, a piros a kockázatos helyzetet jelöli. Az eszköz értékeli a település kitettségét (a terület mennyire van kitéve szélsőséges időjárási jelenségeknek), az érzékenységét és az adaptív kapacitását, azaz a település infrastruktúráját, zöldfelületeit, intézményi háttérét, valamint az emissziót, az üvegházhatású gázok kibocsátását. Emellett még azt is, mennyire felkészült a vizsgált település, vagyis vizsgálja a helyi szereplők képességét az adaptációs és mérséklő intézkedések bevezetésére.

A KLIMASKEN használatát különösen az önkormányzatok számára ajánlják. A Szlovák Városok Uniója (ÚMS) támogatja a rendszer használatát, mivel átlátható, vizuálisan könnyen értelmezhető eredményeket ad, és segíti a stratégiai tervezést – például a fenntartható energetikai és klímacselekvési tervek (SECAP) kidolgozását. Az eszköz megmutatja, hogy egy város mely területeken áll jól, és hol jelentkeznek súlyosabb klímakockázatok.

Adatalapú döntéshozatalt tesz lehetővé, különösen a beruházási és fejlesztési tervezésben. Alapot ad a konkrét intézkedések – például zöldinfrastruktúra-fejlesztés vagy energiahatékonysági beruházások – kidolgozásához. Lehetővé teszi a városok vagy városrészek összehasonlítását, és azt is, hogy nyomon kövessék saját fejlődésüket. A webes felület ingyenes, így költséghatékony támogatást nyújt a településeknek.

Ugyanakkor korlátai is vannak, amint az a prezentáció során ki is derült. Mivel az eszköz rendkívül adatigényes, a teljes verzió kitöltéséhez sok mutató pontos ismerete szükséges, amivel nem feltétlenül rendelkeznek a települések. Komáromban a város megbízásából Pálinkás Annamária felelt az adatok beszerzéséért és továbbításáért a vizsgálat 5 hónapja alatt. Kitért arra is, hogy például az országos meteorológiai intézet (SHMÚ) nem volt közreműködő az adatok továbbításában, ami megnehezítette a munkáját.

Emellett a modell – mint általában a leegyszerűsítő rendszerek – nem tudja teljes egészében leképezni a helyi sajátosságokat, így megfelelő szakértelem szükséges az eredmények értelmezéséhez és beépítéséhez a városi stratégiákba. A vizsgálat eredményét bemutató eseményen például a városi képviselők és maga a polgármester is erősen kritizálta az egy lakosra jutó veszélyes hulladék számát. Sajnos az adatokkal dolgozó, azokat kiértékelő Ivana Maleš nem tudott megnyugtató, értékelhető választ adni a helyszínen a kiugróan magas (a programban szintén részt vevő Nagykürtöshöz viszonyítva négy és félszer magasabb) lakosonkénti 23,6 kilogrammos számra. Szintén problémás, hogy a vizsgálat során 2024-es adatokkal dolgoztak – Komáromban például 2025-re szinte az összes közvilágításhoz használt égőt modernizálták, energiatakarékosra cserélték azóta.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy bár maga az eszköz ingyenes, a javasolt beruházások anyagi fedezete sok helyen kihívást jelent. A KLIMASKEN ugyanakkor már bizonyított Szlovákiában: Nagykürtös vagy Pozsony Károlyfalu településrésze például konkrét intézkedéseket kezdeményezett az eredményei alapján. A tapasztalatok szerint az eszköz egyszerre segíti a helyzetértékelést, a tervezést és a lakosság bevonását is.

A komáromi bemutató egyértelművé tette: a szlovákiai települések számára a klímaalkalmazkodás nem elméleti kérdés, hanem mindennapi működésüket és jövőjüket meghatározó kihívás. A KLIMASKEN pedig egy olyan eszköz, amely ebben kézzelfogható, adatalapú támogatást adhat – feltéve, hogy a települések a mért eredmények alapján valóban cselekvésre váltják az ajánlásokat.

Elhangzott, Komárom elkötelezett a klímakockázatok enyhítése iránt, ehhez mérten tervezik a jövőbeli lépéseket, illetve már eddig is számos intézkedést vezettek be – ingyenes tömegközlekedés, kerékpárutak fejlesztése, hulladékgazdálkodási stratégia, városi intézmények, épületek energiahatékonyságának növelése, stb. – ennek érdekében.

Szalai Erika/Felvidék.ma