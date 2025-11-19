Újabb fiatal vezetőket köszönthet köreiben a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

31 új őrsvezetővel gazdagodott a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség közössége. A 31 fiatal sikeresen elvégezte a 2025-ös őrsvezetőképzőt, amit immár 35. alkalommal szervezett meg a Cserkészszövetség.

A képzés már tavasszal elkezdődött, amikor is a jelentkezők különböző előfeladatok által számot adhattak a már meglévő cserkésztudásukról. Ezután kaptak meghívást az őrsvezetőképző táborba, ami júliusban az Olvár-völgyben (Palást) került megrendezésre. Itt a résztvevők 10 napon keresztül sajátíthatták el az őrsvezetés csínját-bínját.

A jelöltek megismerkedhettek a cserkészet módszertanával, fejleszthették csoportvezetői képességeiket és kreativitásukat.

A képzés lezárására, a záróképzőre novemberben, Szímőn került sor.

Ezen a hétvégén is számos érdekes program várt a jelöltekre. Különböző előadásokat hallgathattak meg a kommunikáció, a gyermekvédelem és a motiváció témakörében, valamint a társaik által szervezett izgalmas akadályversenyen is összemérhették rátermettségüket a cserkészek.

A hétvége zárásaként a képzést sikeresen elvégzők ünnepélyes keretek között őrsvezetői fogadalmat tehettek.

Azok a 15 és 18 év közötti fiatalok, akik sikeresen elvégezték az őrsvezetőképző tábort, visszatérve csapataikba őrsvezetői feladatokat fognak ellátni, 5–10 fős csoportok vezetésével lesznek megbízva. A friss őrsvezetők hétről hétre, az általuk tartott cserkészfoglalkozásokon kamatoztathatják a képzésen tanultakat és adhatják át a cserkészet értékeit a rájuk bízott gyermekeknek.

Jelen rendezvény a Magyar Kormány – Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásából, továbbá a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériumának támogatási programjából valósult meg a fiatalokkal való munka területén, amit a NIVAM – Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet adminisztrál.

SZMCS/Felvidék.ma