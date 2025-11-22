Gimnázium vagy szakközépiskola?

Az alapiskolák végzős tanulóinak és a szüleiknek, csakhamar dönteniük kell a gyerekek továbbtanulását illetően.

Jelenleg a korosztály kb. egyharmada gimnáziumi képzésben vesz részt, míg kétharmaduk szak-, ill. szakközépiskolába jár. Kérdés, hogy mennyire „egészséges” ez az arány.

Érdemes ugyanis elgondolkodni azon, hogy az egyes technológiák, főleg az információs technológia (high-technology) innovációjának gyors üteme lényegesen megnöveli a termelés produktivitását és minőségét. Ezzel összefüggésben csökken az igény az alacsonyan képzett munkaerő iránt, nehezebben lehet prognosztizálni az egyes foglalkozások kapcsán az ismeretekkel és jártasságokkal szemben támasztott igények alakulását, s mindezek következtében – a jövőbeni foglalkozás szempontjából – teljesen értelmetlenné, hatástalanná válik a nagyon szűk specializációra való felkészülés.

Tapasztalatok bizonyítják, hogy évente az alkalmazottak csaknem 20%-a változtat munkahelyet, sokan pedig teljesen új területen vállalnak munkát.

A szakmai képzés ezért inkább az általános jellegű jártasságokra kellene, hogy irányuljon, ne a specifikus jártasságokra.

A világ gazdaságilag fejlett országaiban a munkáltatók már ma is szívesebben vesznek fel olyan új munkatársakat, akiknek magasabb fokú végzettségük van, jó alapokkal rendelkeznek a nyelvtanuláshoz, a matematika, a természettudományok, az informatika elsajátításához, akik értik a technológiai folyamatokat, képesek a problémákat alkotó módon, önállóan megoldani, tudnak csoportban dolgozni, eligazodnak az információrobbanás közepette, folyamatosan képezik magukat és képesek alkalmazkodni a környezetükhöz. A szűk szakmai képzés tehát kitolódik a középiskola befejezését követő időszakra, és az élethosszig tartó tanulás részévé válik.

Ilyen megközelítés mellett megkérdőjelezhető a gimnáziumokat és szakközépiskolákat látogató tanulók arányszáma is. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs/nem lesz szükség szakképzett emberekre, szakmunkásokra stb. Csak azt gondoljuk, hogy a fordított arány talán jobb lenne.

Albert Sándor/Felvidék.ma