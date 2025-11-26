A december másodikai parlamenti ülésen dönthetnek Ján Ferenčák leváltásáról

Ján Ferenčák (Hlas-SD), a parlament európai ügyekért felelős bizottságának elnöke csak a médiából értesült arról, hogy le akarják váltani a posztjáról, erről senki nem tájékoztatta a Hlas-SD-ből. Azt akarja, hogy már az ülés elején szavazzon a parlament a javaslatról, és amíg erre nem kerül sor, nem vesz részt a szavazásokon. „Tehát most 78 képviselője van a kormánypártoknak” – jelentette ki kedden újságíróknak. A törvényhozás elutasította a javaslatát, így csak december 2-án kerül sor a Ferenčákról szóló szavazásra.

„A javaslatról a médiából értesültem. Csütörtökön terjesztették be, közvetlenül az ülés programjának lezárása előtt” – mondta Ferenčák. Hozzátette, éppen egy hete állapodott meg Matúš Šutaj Eštokkal, a Hlas-SD elnökével a nyílt kommunikációról.

„Ezután az első dolog volt, amiről értesültem, hogy le akarnak váltani a posztomról, erről senki nem szólt a Hlas-SD-ből, nem is telefonáltak, elég nagy meglepetés volt”

– mondta Ferenčák.

„Elfogadom, hogy Kmec visszatér a parlamentbe és a párt azt szeretné, ha a jól végzett munkáért kapna valamilyen pozíciót” – tette hozzá azzal,

hogy a kommunikáció hiányát kifogásolja, amit tisztességtelennek tart, mivel a Hlas-SD alapítói közé tartozik.

Az egészet bosszúnak tekinti, például azért, ahogy az Oroszország elleni szankciók ügyében szavazott a szlovák parlamentben.

Az ülés programja szerint december 2-án szavaznak Ferenčákról, ő azt akarta, hogy már a kedden kezdődött ülés elején sort kerítsenek erre. „Amíg nem derül ki, hogy mi lesz a sorsom, nem veszek részt a szavazásokon, tehát jelenleg csak 78 képviselőjük van a kormánypártoknak” – szögezte le.

Leváltását a Hlas-SD képviselői kezdeményezték. „Mivel Peter Kmec visszatért a parlamentbe, javasoljuk Ján Ferenčák leváltását a parlament európai ügyekért felelős bizottságának éléről, és Peter Kmec megválasztását a posztra, tekintettel sokéves szakmai gyakorlatára, tapasztalataira, összeköttetéseire és eddigi diplomáciai tevékenységére, mellyel jó nevet szerzett magának” – áll az indoklásban.

A Smer-SD bejelentette, csak akkor szavazza meg a cserét, ha a Hlas-SD továbbra is garantálni tudja, hogy 79 képviselői szavazatuk lesz a kormánypártoknak.

Matúš Šutaj Eštok kijelentette, Peter Kmec kiváló szakértő, és mintha „arra született volna”, hogy betöltse ezt a posztot, hiszen korábban nagykövet volt.

„A párt belső döntése, hogy lecserélünk egy embert egy felkészültebbre” – mondta keddi sajtótájékoztatóján.

Azt állítja, Ferenčák nem vett részt a hétfői (november 24.) frakcióülésen, ahol meg akarták vele beszélni ezt a dolgot. „Nem akarok ilyen kérdésekben üzengetni a médián keresztül. Senki sincs hozzánőve a székéhez, sem én a miniszteri székemhez, sem senki más a kollégák közül. És nem arról szól ez az egész, hogy valaki előtérbe helyezi az önös érdekeit” – mondta Šutaj Eštok.

TASR/Felvidék.ma