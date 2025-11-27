A tornai alapiskola ismét bizonyította: élő hagyományok nélkül nincs jövő

A Tornai Magyar Tannyelvű Alapiskola fontos feladatának tekinti a helyi hagyományok ápolását és továbbadását. A pedagógusok és a tanulók meggyőződése szerint a múlt megismerése és megértése erősíti a közösségi identitást, és hidat teremt a generációk között. Éppen ezért kapcsolódnak be rendszeresen a Kincskeresők mozgalmába, amely országos szinten is kivételes lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy feltárják történelmi és kulturális értékeinket.

Az iskola tanulói az idén is képviselték Tornát a Kincskeresők országos konferenciáján, amelyet november 12–13. között rendeztek meg Galántán. Krága Marian és Krága Marek Surovec Róbert vezetésével az idősebb Stibrányi Gusztáv életét mutatták be – annak a legendás krónikásnak a pályáját, akinek tollából a Bódva-völgy történetei fennmaradtak.

Egy másik csapat – Laczkó Nikola és Péči Karolina Molnár Ilona irányításával – az említett krónikás fia, ifjabb Stibrányi Gusztáv merész vállalkozásait mutatta be, amelyek a Guinness-rekordok könyvébe is bekerültek; legutóbb elektromos kerékpárral, kíséret nélkül végigbiciklizte az amerikai kontinenst, Alaszkától egészen a Tűzföldig.

Mindkét előadás nagy sikert aratott:

a zsűri arany sávval minősítette a tornai csapatok munkáját,

és prezentációik a Magyar Örökség és Európa Egyesület jelen lévő tagjainak figyelmét is felkeltették. A tanulók számára ez nemcsak elismerés, hanem megerősítés is abban, hogy érdemes ápolni a régió sokrétű örökségét.

A Tornai Alapiskola néhány évvel ezelőtt könyvet és munkafüzetet is kiadott, amelyekbe a korábbi kincskeresős kutatások eredményeit gyűjtötték össze. Idén egy újabb munkafüzet is elkészült a tornai diákok és pedagógusok közös munkájának eredményeképpen – egy olyan kiadvány, amely Torna természeti és kulturális értékeit foglalja össze. A munkafüzet a blokkosított oktatás támogatását szolgálja, és már most jól látható, hogy nemcsak a pedagógusok és a tanulók érdeklődését keltette fel, hanem a szélesebb nyilvánosság figyelmét is.

A munkafüzet a „A nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók regionális és multikulturális nevelésének támogatása 2025 (Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2025)” című projektnek köszönhetően jöhetett létre, amelyet a Szlovák Oktatási Minisztérium írt ki.

A Tornai Alapiskola ismét bebizonyította, hogy a helyi értékek őrzése nemcsak múltidézés, hanem a jövő építésének egyik legfontosabb alapköve is.

Surovec Róbert/Felvidék.ma