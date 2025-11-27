Ficóval vagy az ellenzékkel legyenek a magyarok?

Hetek óta mást se hallok, csak hogy tényleg jól beszél ez a Gubík pártelnökként, és látszik is a politikai felkészültsége, de mondja már meg, hogy hova húz a Magyar Szövetség? Fico vagy Šimečka? PS vagy Smer? Kormány vagy ellenzék? Mintha sokan csak kettes számrendszerben tudnának gondolkodni: 0-1; fekete vagy fehér; igen-nem?

Pedig jól tudjuk, hogy pont a politikában nem fekete vagy fehérek a dolgok. Annyi és annyi tényező befolyásolja a politikai gondolkodásmódot… hát még ilyen faramuci, kisebbségi létben, amibe belekényszerültünk. De tulajdonképpen nincs min csodálkozni, hiszen ezt látjuk a világban is: Orbán vagy Tisza? Trump vagy Harris/Biden? Putyin vagy Zelenszkij…

Viszont azt tudatosítanunk kell, nekünk felvidéki magyaroknak, hogy lehet hogy bizonyos szempont alapján ezek a személyek az életünkre kihatással vannak, de alapvetően se Trump, se Putyin, se Brüsszel nem foglalkozik a mi ügyeinkkel:

az iskoláink helyzetével, a leszakadó régióink elhanyagoltságával, a nyelvhasználattal, azzal, hogy meg tudunk-e maradni magyarnak a szülőföldünkön.

Tovább megyek – és lehet sokakat ez meg fog botránkoztatni –, bár látszik az anyaország törődő gondviselése, és az Orbán-kormány hatásos segítő szándéka (amiért nem tudunk elég hálásak lenni), de még Budapest se tudja helyettünk megoldani a mi problémáinkat. Ahogy Fico és Šimečka sem. Bár utóbbiaknak lenne rá lehetősége, de ígéretek szintjén túlmenően egyáltalán nincs meg rá a jó öreg „politikai akarat”. Még csak érdeklődés se különösebben.

Jó néhány hónappal ezelőtt, amikor kirobbant a botrány, hogy a Kulturális Minisztérium szigorítani tervezné a kisebbségi nyelvhasználatot, végül Gubíknak maga Fico erősítette meg, hogy nem fogja hagyni. Nos, ekkor sokan el voltak ájulva tőle, hogy milyen rendes fickó is ez a Fico, hogy nem tiltja be a nyelvünket… Az a Leninről szóló vicc jutott erről eszembe, amikor a kommunista elvtárs visszagurítja a labdát a focizó gyerekeknek, mire az egyik szülő megjegyzi, hogy milyen rendes, pedig közéjük is lövethetett volna.

Így vannak ezzel páran a Felvidéken is Ficóval kapcsolatban. Milyen rendes, hogy nem engedte a nyelvtörvény szigorítását, amit korábban éppen az ő korábbi kormánya léptetett életbe. Pedig szigoríthatta is volna, sőt meg is verethetett volna egy stadionnyi szurkolót, telefonáló diáklányt, vagy el is vehette volna a szlovák állampolgárságát európai uniós állampolgároknak… várjunk csak?! Persze jóságosságáról tanúskodik, hogy fel is pakolhatott volna minket marhavagonokra és vitethetett volna el szudétai kényszermunkára, vagy telepíthetett volna ki, kobozhatta volna el a vagyonunkat, de nem tette azt, mint korábbi eszmetársai, Benešék…

Erre most éppen a Beneš-dekrétumok témájának megnyitása hozza elő valódi énjüket ezekből a ’hős, honvédő patriótákból’ (sic!). Történt ugyanis, hogy a progresszív libsik határozatban álltak ki Komáromban a dekrétumok jogfosztó, emberellenes passzusainak hatályon kívül helyezéséről és egyéb, irányunkba sok éve folyó hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről. Amúgy azért nem kell hasra esni, természetesen nem saját kútfőből dolgoztak valószínűleg.

Tulajdonképpen ctrl+c®ctr+v módra lekoppintották a Magyar Szövetség 13 pontját, majd a Chat GPT-vel kicsit leegyszerűsítették.

Szívlelendő is lehetne, de azért a lépést nehéz másként értelmezni, mint hogy gyakorlatilag bejelentkeztek a magyar szavazatokért, diszkréten bezsarolva Gubíkékat.

Jöttek is szép sorban az ellenhobbitok fröcsögő szájjal: Huliak, Danko, Raši, Šutaj-Eštok és a többiek. Érvrendszerükben volt is minden, mint a búcsúban: Šimecka magyar ügynök és a határokat akarja megváltoztatni, a fasizmus (sic!) elleni 80 évvel ezelőtti győzelmüket megsemmisíteni (mondjuk erre kíváncsi lennék, hogy azt hogy) és a többi blődség. Aztán befutott a jó öreg Fico is, aki uzsgyi be is terjesztette, hogy a kormány erősítse meg a dekrétumok sérthetetlenségét (2007-ben egyébként ugyanezt már megcsináltatta Fico a parlamenttel is – tényleg nagyon fajin legény).

Pedig csak 13 ember- és jogellenes dekrétum szimbolikus hatályon kívül helyezéséről van szó. Ha ilyenre így reagálnak ezek a derék emberek, akkor mit várhatunk más minket érintő ügyekkel kapcsolatban???

Melyik oldalra álljon a »világok harcában« a Magyar Szövetség? Jó kérdés, de az SNS, Smer, Hlas véresszájúi azonnal rávilágítottak, hogy értelmezésükben a magyar–szlovák kapcsolatok történelmi jó viszonya mit jelent: „kuss a nevünk és elégedjünk meg azzal, hogy Brüsszelben néha megtámogatják Orbánt a harcában” (kivéve persze, amikor a kettősbeszédben őt is el nem árulják, ha az érdek éppen úgy kívánja).

Nos, hogy a progresszívekkel lehet-e együttműködni a minket érintő ügyekben (lásd dekrétumok eltörlése, Dél-Szlovákia régióNEMfejlesztési hegemóniájának megfordítása stb.), azt nem tudom. Arra viszont ez az első töréspróba teljesen egyértelműen rávilágított, hogy ez a soviniszta társaság Huliakkal, Dankóval és Ficóval együtt pontosan ugyanaz, mint volt korábban, akikkel a válasz a kérdésre egyértelműen NEM.

Csonka Ákos, Felvidék.ma