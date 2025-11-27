Home Szerintem Ficóval vagy az ellenzékkel legyenek a magyarok?
Szerintem

Ficóval vagy az ellenzékkel legyenek a magyarok?

A Beneš-dekrétumok hisztireakciója meg is adja a választ

Csonka Ákos
Csonka Ákos
Fotó: SITA

Hetek óta mást se hallok, csak hogy tényleg jól beszél ez a Gubík pártelnökként, és látszik is a politikai felkészültsége, de mondja már meg, hogy hova húz a Magyar Szövetség? Fico vagy Šimečka? PS vagy Smer? Kormány vagy ellenzék? Mintha sokan csak kettes számrendszerben tudnának gondolkodni: 0-1; fekete vagy fehér; igen-nem?

Pedig jól tudjuk, hogy pont a politikában nem fekete vagy fehérek a dolgok. Annyi és annyi tényező befolyásolja a politikai gondolkodásmódot… hát még ilyen faramuci, kisebbségi létben, amibe belekényszerültünk. De tulajdonképpen nincs min csodálkozni, hiszen ezt látjuk a világban is: Orbán vagy Tisza? Trump vagy Harris/Biden? Putyin vagy Zelenszkij…

Viszont azt tudatosítanunk kell, nekünk felvidéki magyaroknak, hogy lehet hogy bizonyos szempont alapján ezek a személyek az életünkre kihatással vannak, de alapvetően se Trump, se Putyin, se Brüsszel nem foglalkozik a mi ügyeinkkel:

az iskoláink helyzetével, a leszakadó régióink elhanyagoltságával, a nyelvhasználattal, azzal, hogy meg tudunk-e maradni magyarnak a szülőföldünkön.

Tovább megyek – és lehet sokakat ez meg fog botránkoztatni –, bár látszik az anyaország törődő gondviselése, és az Orbán-kormány hatásos segítő szándéka (amiért nem tudunk elég hálásak lenni), de még Budapest se tudja helyettünk megoldani a mi problémáinkat. Ahogy Fico és Šimečka sem. Bár utóbbiaknak lenne rá lehetősége, de ígéretek szintjén túlmenően egyáltalán nincs meg rá a jó öreg „politikai akarat”. Még csak érdeklődés se különösebben.

Jó néhány hónappal ezelőtt, amikor kirobbant a botrány, hogy a Kulturális Minisztérium szigorítani tervezné a kisebbségi nyelvhasználatot, végül Gubíknak maga Fico erősítette meg, hogy nem fogja hagyni. Nos, ekkor sokan el voltak ájulva tőle, hogy milyen rendes fickó is ez a Fico, hogy nem tiltja be a nyelvünket… Az a Leninről szóló vicc jutott erről eszembe, amikor a kommunista elvtárs visszagurítja a labdát a focizó gyerekeknek, mire az egyik szülő megjegyzi, hogy milyen rendes, pedig közéjük is lövethetett volna.

Így vannak ezzel páran a Felvidéken is Ficóval kapcsolatban. Milyen rendes, hogy nem engedte a nyelvtörvény szigorítását, amit korábban éppen az ő korábbi kormánya léptetett életbe. Pedig szigoríthatta is volna, sőt meg is verethetett volna egy stadionnyi szurkolót, telefonáló diáklányt, vagy el is vehette volna a szlovák állampolgárságát európai uniós állampolgároknak… várjunk csak?! Persze jóságosságáról tanúskodik, hogy fel is pakolhatott volna minket marhavagonokra és vitethetett volna el szudétai kényszermunkára, vagy telepíthetett volna ki, kobozhatta volna el a vagyonunkat, de nem tette azt, mint korábbi eszmetársai, Benešék…

Erre most éppen a Beneš-dekrétumok témájának megnyitása hozza elő valódi énjüket ezekből a ’hős, honvédő patriótákból’ (sic!). Történt ugyanis, hogy a progresszív libsik határozatban álltak ki Komáromban a dekrétumok jogfosztó, emberellenes passzusainak hatályon kívül helyezéséről és egyéb, irányunkba sok éve folyó hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről. Amúgy azért nem kell hasra esni, természetesen nem saját kútfőből dolgoztak valószínűleg.

Tulajdonképpen ctrl+c®ctr+v módra lekoppintották a Magyar Szövetség 13 pontját, majd a  Chat GPT-vel kicsit leegyszerűsítették.

Szívlelendő is lehetne, de azért a lépést nehéz másként értelmezni, mint hogy gyakorlatilag bejelentkeztek a magyar szavazatokért, diszkréten bezsarolva Gubíkékat.

Jöttek is szép sorban az ellenhobbitok fröcsögő szájjal: Huliak, Danko, Raši, Šutaj-Eštok és a többiek. Érvrendszerükben volt is minden, mint a búcsúban: Šimecka magyar ügynök és a határokat akarja megváltoztatni, a fasizmus (sic!) elleni 80 évvel ezelőtti győzelmüket megsemmisíteni (mondjuk erre kíváncsi lennék, hogy azt hogy) és a többi blődség. Aztán befutott a jó öreg Fico is, aki uzsgyi be is terjesztette, hogy a kormány erősítse meg a dekrétumok sérthetetlenségét (2007-ben egyébként ugyanezt már megcsináltatta Fico a parlamenttel is – tényleg nagyon fajin legény).

Pedig csak 13 ember- és jogellenes dekrétum szimbolikus hatályon kívül helyezéséről van szó. Ha ilyenre így reagálnak ezek a derék emberek, akkor mit várhatunk más minket érintő ügyekkel kapcsolatban???

Melyik oldalra álljon a »világok harcában« a Magyar Szövetség? Jó kérdés, de az SNS, Smer, Hlas véresszájúi azonnal rávilágítottak, hogy értelmezésükben a magyar–szlovák kapcsolatok történelmi jó viszonya mit jelent: „kuss a nevünk és elégedjünk meg azzal, hogy Brüsszelben néha megtámogatják Orbánt a harcában” (kivéve persze, amikor a kettősbeszédben őt is el nem árulják, ha az érdek éppen úgy kívánja).

Nos, hogy a progresszívekkel lehet-e együttműködni a minket érintő ügyekben (lásd dekrétumok eltörlése, Dél-Szlovákia régióNEMfejlesztési hegemóniájának megfordítása stb.), azt nem tudom. Arra viszont ez az első töréspróba teljesen egyértelműen rávilágított, hogy ez a soviniszta társaság Huliakkal, Dankóval és Ficóval együtt pontosan ugyanaz, mint volt korábban, akikkel a válasz a kérdésre egyértelműen NEM.

Csonka Ákos, Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Beneš-dekrétumok eleve alkomtányellenesek voltak!

Esterházy Alice emlékét megőrizzük

Karácsonyi vásár, vagy Erődített Téli Gasztroesemény? 

Gimnázium vagy szakközépiskola?

Esterházy Alice távozott

Minden bűnben van valami jó?

Valahol valami nagyon jól kezdődött…

Van mégis feladatunk?

Egy nagyasszonytól búcsúzva

Brüsszel „Timurt és csapatát” pénzeli

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma