Új kislemezzel jelentkezett a Jóvilágvan – megérkezett a Dorian trilógia

Nem lassít a tempón a Jóvilágvan: alig néhány hónappal az idei, ötdalos megjelenés után újabb kislemezzel rukkoltak elő. A Dorian című, három dalt tartalmazó – egyelőre online elérhető – kiadvány egy szorosan egymásba kapcsolódó trilógia, amelynek zenei és szövegi világa ezúttal sötétebb, rétegzettebb tónusokat mozgat meg.

A koncepció kiindulópontját Oscar Wilde ikonikus regénye, Dorian Gray arcképe adta. A három dal Dorian romlottságának különböző fázisait mutatja be:

Mesebeszéd – az álca,

Varázspor – a bűn,

Dorian – a lelepleződés.

A lemez a szlovákiai Kisebbségi Kulturális Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. A zenekar mára a felvidéki underground szcéna egyik legmeghatározóbb formációja, miközben Magyarországon is egyre nagyobb közönség előtt játszanak.

Az idei évben mintegy 25 koncertet adtak, többek között a Budapest Park nagyszínpadán, valamint a Kolozsvári Magyar Napok, a Partiumi Magyar Napok, a Belfeszt, Gombaszög és a Várlak Fesztivál közönsége előtt.

„Dorian minden bűne és hazugsága, de még pszichológiai diagnózisa is benne van ebben a három dalban – mondja Bokor Réka, énekes. – A Mesebeszédben hallhatjuk mézédes, de üres szerelmi vallomását, látjuk, milyen könnyedén váltogatja a személyiségeit. A Varázsporban már tettekkel is pusztít, de bűnei nem merülnek feledésbe. A Dorian című dalban pedig a teljes bukás és a lelepleződés történik meg. Utóbbi Oscar Wilde regényére épül, konkrét sorok felhasználásával, különlegesen izgalmas alkotói folyamat volt megírni.”

A kislemez a budapesti Spacelove Studio falai között készült. A zenei produceri munkát, valamint a mixet és a mastert Barabás Dávid jegyzi. „Zseniális volt a közös munka Dáviddal, és biztosan lesz még folytatása” – üzente a zenekar. Az albumborító Krč Viktor alkotása.

A Dorian kislemez mától minden jelentős zenei megosztón elérhető.

YT: https://tinyurl.com/dorian2025

Spotify: https://shorturl.at/8MoUQ

Apple Music: https://shorturl.at/0lh8L

Bandcamp: https://jovilagvan.bandcamp.com/album/dorian

Sajtóközlemény/Felvidék.ma