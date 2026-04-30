Első helyen egyéni és csapatszinten is a komáromi Ipari diákjai

Kiemelkedő szakmai sikert értek el a Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola diákjai Budapesten, az Innoelectro Kiállítás és Konferencia keretében megrendezett MELT V. Diák Forrasztási Versenyen. A rangos nemzetközi megmérettetésen az idén 30 iskola 101 tanulója vett részt.

Az intézmény tanulói mind egyéni, mind csapatversenyben rendkívül eredményesen szerepeltek. Az egyéni kategória győztese Szabó Kálmán Tamás lett, míg az iskola csapata, amelynek további tagjai Puha Máté, Trgiňa Marcel és Tallósi Mátyás voltak, a legeredményesebb iskola címet is elnyerte.

A verseny során a diákoknak először egy elméleti teszt keretében kellett számot adniuk szakmai ismereteikről, majd szigorú időkorláton belül egy működő elektronikai áramkört kellett kézi forrasztással összeállítaniuk furatszerelt és felületszerelt alkatrészekből. Az elkészült munkákat az elektronikai iparban széles körben alkalmazott nemzetközi szabvány előírásai szerint értékelték.

Az elért eredmények nemcsak a diákok tehetségét és szorgalmát bizonyítják, hanem visszaigazolják azt az iskolában folyó következetes, magas színvonalú szakmai és gyakorlatorientált oktatómunkát, amely kézzelfogható eredményeket hoz hazai és nemzetközi színtéren egyaránt.

