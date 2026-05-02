Új óvoda és infrastrukturális fejlesztések Gesztetén és Simonyiban

Április 29-én, délelőtt a Magyar Szövetség érintett képviselői hivatalos meghívásnak tettek eleget Gesztete községben. A rendezvényen részt vett Szabó Zoltán járási pártmenedzser, továbbá jelen volt Cziprusz Zoltán, a Magyar Szövetség országos elnökségi tagja és Besztercebánya megye képviselője is.

Az esemény középpontjában egy új, teljes egészében alapoktól felépített óvoda ünnepélyes átadása állt. A korszerű és biztonságos intézmény mintegy ötven óvodás gyermek számára biztosít megfelelő környezetet.

Az átadón jelen volt a rimaszombati polgármester, valamint Alexander Daško romaügyi kormánybiztos is.

A programot követően a meghívottak Simonyi községbe is ellátogattak, ahol egy újonnan elkészült megyei út állapotát tekintették meg. Ezt követően megismerkedtek a járdafelújítási munkálatokkal is, amelyek a szlovák kormány támogatásával, a romaügyi kormánybiztos közreműködésével valósultak meg.

A látogatás során megerősítést nyert, hogy az ilyen jellegű beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak a helyi közösségek életminőségének javításához, különösen a gyermekek és családok mindennapjainak megkönnyítéséhez.