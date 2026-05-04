Búzaszentelés Léván

Május 3-án, az aznapi vasárnapi magyar nyelvű ünnepi szentmisén Péter Ottó, a lévai magyar hívek lelkiatyja kezdeményezésére első alkalommal került sor búzaszentelésre a lévai Szent Mihály-plébániatemplomban.

A szertartás célja: megóvni az ártó erőktől a földeket, és elnyerni az égiek kegyelmét, hogy bőven teremjenek a földek. A bevonulást követően már a miseasztal előtt vázában állt a Lévai Szent László Kör által gyűjtött zölden sarjadó friss búzacsokor.

Ottó atya a búzaszentelés szertartása első részében Mt 6,25-34 evangéliumi részleteivel erősített meg mindannyiunkat a Jóisten gondviselő szeretetében. Majd fokozatosan a négy égtáj felé fordulva könyörgött a jó termésért, esőért, a természeti csapások elhárításáért, elegendő ételért és italért.

Továbbá könyörgött azért is, hogy egyházközösségünk tagjai az Isten országát és annak igazságát keressék, s ne aggódjanak a holnap miatt, mert a holnap a Jóisten kegyelméből majd gondoskodik magáról!

Ezt követően Ottó atya megszentelte a friss búzacsokrot, majd a négy égtáj felé hintve a szenteltvizet, így fohászkodott:

Kelet felé fordulva:

Áldd meg Urunk e vetéseket és add, hogy bőséges termést hozzanak néped javára.

Dél felé fordulva:

Tartsd távol e földtől a jégesőt, vihart, aszályt és minden természeti csapást.

Nyugat felé fordulva:

Őrizd meg munkánk gyümölcsét, hogy békében és hálaadással élhessünk belőle.

Észak felé fordulva:

Adj erőt és egészséget a föld művelőinek s áldd meg népünket minden jóval.

A szentmise végén a Lévai Szent László Kör tagjai a megszentelt zöld búzacsokrot a templom bejáratához vitték, hogy abból a szentmiséről távozó kedves hívek egy-egy megszentelt búzaszálat vigyenek magukkal, s majd otthonaikban vagy imakönyveikben, mint szentelményi tárgyat őrizzenek. Sokakat könnyekig hatott őseink e szép szokásának újbóli felelevenítése és élővé tétele.

A szerző felvételei

Müller Péter/Felvidék.ma