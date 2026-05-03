A késmárki várkomplexum nyomában

Késmárk számos látnivalót kínál a turistáknak. A történelmi városközpontban találjuk a városi típusú várkomplexumot, mely egykoron a város védelmét látta el. A városon belüli sík területen álló várban jelenleg múzeum működik.

A város alapítása a II. Géza által betelepített szász telepesekhez köthető a 12. században. A kőfallal körülvett város északi szélén épült az erődítmény, mely később a keresztes lovagok tulajdonába került. Az erődítmény a középkori Szent Erzsébet település romjain jött lére a 15. század során.

1441-ben a husziták foglalták el, majd Mátyás király a Szapolyai családnak adományozta, akik egy gótikus külsejű várkomplexummá bővítették az erődöt. Későbbiekben reneszánsz külsőt kapott. 1579-ben a Laszkyaktól vásárolta meg a várat a dúsgazdag kereskedő Thököly Sebestyén.

A késmárki vár jelenlegi kinézetét a 16. század végén és a 17. század első éveiben végrehajtott terjedelmes többszakaszos átalakítás révén nyerte el.

A vár utolsó átalakításait a Thököly család biztosította, amely olasz kőfaragókat, kőműveseket és festőket hívott Késmárkra, hogy az eredetileg védvárat reprezentációs családi lakhellyé alakítsák.

A várudvaron levő épületek reneszánsz árkádokat kaptak, az emeleten levő termeket falfestmények díszítik. A várhoz csatlakozó várkápolna a kora barokk stílusjegyeit hordozza.

Itt született Thököly Imre, a későbbi fejedelem,

hamvait a késmárki evangélikus templomban helyezték el 1906-ban. A kuruc felkelés bukása után a bécsi udvar lefoglalta a várat, fényűző berendezését Bécsbe szállíttatta.

A vár a város birtokába került. Volt benne kaszárnya, raktár, még gyár is működött az ódon falak között. A 18. században többször tűz pusztított a várkomplexumban.

1931-ben múzeumot nyitottak benne, majd 1962 és 1985 között teljes körű renováláson ment át. A felújítással egy időben jelentősebben bővült a múzeum tárlatanyaga. Jelenleg a látogatóknak több tárlat megtekintésére van lehetőségük, a nyári szezonban az éjszakai várlátogatások alkalmával színpadi előadásokat is megtekinthetnek.

A késmárki vár különlegessége, hogy egyike azon kevés szlovákiai erődítményeknek, melyek nem domboldalon állnak.

A vár előtti kis parkban találjuk Thököly Imre monumentális lovas szobrát. Győrfi Lajos szobrászművész alkotását 2022 tavaszán adták át.

Forrás: tatryspispieniny.sk; slovakia.travel; kozterkep.hu

Pásztor Péter/Felvidék.ma