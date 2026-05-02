Október 24-én lesznek az önkormányzati választások, a jelöltlisták leadási határideje 60 nap

A jelöltlistákat legkésőbb a választások előtt 60 nappal kell benyújtani az októberben esedékes összevont önkormányzati választásokra. Erre hívja fel a figyelmet honlapján a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma.

A képviselő-testületek tagjainak, a polgármestereknek, a főpolgármestereknek, valamint a magasabb szintű területi egységek (megyei önkormányzatok) elnökeinek megválasztására október 24-én kerül sor. Jelöltlistát politikai pártok, illetve koalíciók, valamint független jelöltek is benyújthatnak, utóbbiaknak azonban aláírásokat kell gyűjteniük indulásuk támogatására.

„A politikai párt a jelöltlistát papíralapon és elektronikus formában, meghatalmazottja útján nyújtja be, a független jelölt pedig személyesen, legkésőbb a választások napját megelőző 60. napon”

– mondja ki a választójog gyakorlásának feltételeiről szóló törvény. A független jelölt jelöltlistáját más személy útján is benyújthatja, amennyiben erre írásban meghatalmazást ad.

Az önkormányzati és megyei képviselői tisztségre azok a polgárok pályázhatnak, akik legkésőbb a választás napjáig betöltik 18. életévüket. A polgármesteri, illetve főpolgármesteri posztra, valamint a megyei elnöki tisztségre pályázóknak legalább 25 évesnek kell lenniük. A jelölteknek állandó lakhellyel kell rendelkezniük abban a településben, ahol indulnak, megyei választások esetében pedig az adott választókerülethez tartozó településen kell állandó lakcímmel bírniuk.

A független jelölteknek a jelölésük támogatására szolgáló aláírásokat is be kell nyújtaniuk. Az aláírások minimális száma a település lakosságának számától függ, és ezek a szabályok érvényesek a pozsonyi és kassai helyi képviselő-testületek független jelöltjeire is.

Az önkormányzati és a megyei választásokat összevontan, október 24-én tartják meg. A választásokat egyelőre hivatalosan még nem hirdette ki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke, Richard Raši (Hlas-SD).

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

