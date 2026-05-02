Az SNS szerint Zelenszkij vezetésével Ukrajna nem léphet be az EU-ba

A kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt (SNS) felszólította Robert Fico (Smer–SD) miniszterelnököt, hogy ne beszéljen Ukrajna európai uniós csatlakozásának szlovák támogatásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetése során úgy, mint a szlovák kormány egységes álláspontjáról – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Škopcová, az SNS szóvivője.

„A Szlovák Nemzeti Párt a Szlovák Köztársaság kormányának része, és meg van győződve arról, hogy Ukrajna Zelenszkij elnök vezetésével soha nem léphet be az Európai Unióba. Ukrajna konfliktusban áll, és instabilitásával azt mutatja, hogy nem lehet az Európai Unió része” – jelentette ki a szóvivő. A párt szerint inkább Szerbiának és Montenegrónak kellene csatlakoznia az unióhoz.

A nemzetiek úgy vélik, hogy Fico miniszterelnöknek meg kellett volna akadályoznia a Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós kölcsönt is. Állításuk szerint ezeknek a pénzügyi forrásoknak jelentős része „eltűnik a gazdasági korrupció hálójában”.

„Jelenleg nincsenek gazdagabb emberek Monacóban, mint az ukrán oligarchák”

– tette hozzá Škopcová. Az SNS szerint a Zelenszkijnek és Ukrajnának tett engedmények tovább destabilizálják az Európai Uniót.

A párt szerint a kormányfőnek lépéseket kellene tennie annak érdekében is, hogy Ukrajnából ne kerüljenek élelmiszerek Szlovákiába addig, amíg azok minősége nem garantált.

„Ukrajnának hosszú utat kell még megtennie ahhoz, hogy egyáltalán tagállammá válhasson. Jelenleg Ukrajna nem gondolkodhat sem a NATO-, sem az EU-tagságon”

– hangsúlyozta az SNS, amely szerint Fico ebben a kérdésben nem a kormány egységes álláspontját képviseli.

A párt egyúttal elutasítja a miniszterelnök kommunikációját a témában, és nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

„Bízunk benne, hogy Robert Fico felülvizsgálja ezeket a kijelentéseket, és tudatosítja, hogy ha Ukrajna belép az Európai Unióba, az azt jelentené, hogy a zsarolás és a konfliktusok politikai eszközzé válnak”

– fogalmazott az SNS. A párt a miniszterelnök kijelentéseit tiszteletlenségként értékeli a távozó magyar kormányfővel, Orbán Viktorral szemben is, aki a nemzetiek szerint nemrég megtapasztalhatta, mit jelent az „ukrán érdek” a parlamenti választások során.

Robert Fico miniszterelnök szombaton, a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetését követően arról tájékoztatott, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvéseit, mivel azt szeretné, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus ország legyen.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk