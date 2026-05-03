A szólásszabadság nem magától értetődő

A Nagyszombat megye is ünnepli a mai napon a sajtószabadság világnapját, amely kiemeli a szólásszabadság, a független média és a demokratikus értékek védelmének fontosságát. A megye nagyra értékeli az újságírók munkáját, és a demokratikus társadalom fontos részének tekinti őket. Ezért ezt a napot minden évben megemlékezik a szabad újságírás támogatásának szimbólumaként.

„A szólásszabadság és a független újságírás a demokrácia alappillérei. Nélkülük lehetetlen lenne nyílt és tisztességes társadalomról beszélni. Tudjuk, hogy az újságírók munkája gyakran igényes, és nagyfokú felelősséggel is jár.

Még inkább nagyra értékeljük mindazokat, akik becsületesen, szakszerűen és az igazságra helyezve végzik. Ezért emlékezünk meg a sajtószabadság világnapjáról, mint a demokratikus értékek védelmének és a szakma iránti tisztelet fontos szimbólumáról”

– mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke a szerkesztőségünknek eljutatott közleményben.

2018-ban a megye Ján Kuciaknak és Martina Kušnírovának in memoriam Anton Srholec Szabadságdíjat adományozott a demokratikus értékek védelméhez való rendkívüli hozzájárulásukért.

Nagymácsédon a megye hamarosan befejezi a szólásszabadság emlékművének építését, amely kegyeleti helyként szolgál majd, és egyben a társadalom egyensúlyvesztésének és a szabad újságírás iránti tiszteletének szimbólumává válik. A megye hamarosan tájékoztat a tervezett megnyitóról.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése május 3-át A sajtószabadság világnapjává nyilvánította annak érdekében, hogy

felhívja a figyelmet a szabad sajtó fontosságára és hogy emlékeztesse a kormányzatokat a szabad véleménynyilvánítás jogának tiszteletére és betartására,

melyet az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 19. cikke is védelmez.

