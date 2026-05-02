A szlovákiai tradicionális íjászat nemzetközi szintre lépett

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai tradicionális íjászat, ugyanis a Tradicionális Íjász Szövetség hivatalosan is csatlakozott a World Ethnosport Union (WEU) nemzetközi szervezetéhez. A tagság elnyerése komoly szakmai elismerést jelent, valamint új lehetőségeket tár az íjász közösségeink elé.

A csatlakozás Bogár Péter vezetése alatt valósult meg, aki hosszú évek óta aktívan dolgozik a tradicionális íjászat fejlesztésén és nemzetközi kapcsolatainak építésén. Szakmai elismertségét tovább erősíti, hogy a WEU keretein belül a szabályalkotó és íjászverseny-koordináló bizottság tagjaként is tevékenykedik, ahol részt vesz a nemzetközi versenyrendszer és szabályzatok kialakításában.

A hivatalos csatlakozást igazoló tanúsítványt és a kapcsolódó hivatalos levelet Necmeddin Bilal Erdoğan (a török államfő fia) írta alá, aki a WEU meghatározó vezető személyisége és aktívan támogatja a hagyományos sportok nemzetközi fejlődését.

A szervezet célja a hagyományos sportok és kulturális örökségek megőrzése, fejlesztése, valamint globális népszerűsítése. Kiemelt eseményei közé tartozik a World Nomad Games (Nomád Világjátékok), ahol a tradicionális íjászat is fontos szerepet kap. A tagságnak köszönhetően a mi sportolóink előtt is megnyílik a lehetőség a rangos nemzetközi versenyeken való részvételre.

Ez az előrelépés nemcsak a sportág szlovákiai fejlődését segíti elő, hanem hozzájárul a kulturális hagyományok megőrzéséhez és továbbadásához is a felvidéki magyarság körében. A fiatal generáció bevonása, valamint a nemzetközi tapasztalatcsere révén a tradicionális íjászat új lendületet kaphat a régióban.

A Szlovákiai Tradicionális Íjász Szövetség WEU-tagsága egyértelmű üzenetet hordoz: a hagyományos értékeknek ma is helyük van a modern sportvilágban és megfelelő szakmai háttérrel nemzetközi szinten is sikeresen képviselhetők.

A Tradicionális Íjász Szövetség Bogár Péter és Valéria vezetésével alakult meg. Jelenlegi székhelye Marcelháza, ahol tavaly július 26-án több hazai íjász csoport és egyesület csatlakozott a Szövetséghez, mint például a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub, a Nagyfödémesi Íjászok, a Toportyán Íjászklub, a Prontos Íjász Egyesület, a Karchai Íjászok, a Szedres Tanya, a Felföldi Dalia Iskola, a LK Jančiari, a Vinedi, a Lukostrelecký klub Jurský Strapec és a Vres.

Céljuk ezzel a belépéssel az, hogy minél több hagyományos íjásznak tudjanak lehetőséget biztosítani külföldi versenyeken való részvételhez.

Tavaly novemberben helytálltak a Dél-Koreai Ulsan városában megrendezett Ulsan Kupán, valamint decemberben megrendezésre került az első Hagyományos Íjász Kupa Marcelházán.

Ebben az évben a szövetség a Nomád Világjátékokra, valamint Dél-Koreába is készül.

Chovan Lilla/Felvidék.ma