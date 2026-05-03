XIV. Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról

Felvidék.ma
Fotó: Vatican Media

Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai – mondta XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren vasárnap elmondott beszédében.

Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította.

A sajtó szabadsághoz való „joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érhetően, néha titokban” – hangoztatta XIV. Leó.

Robert Francis Prevost bíborost tavaly május 8-án választották meg pápává. Az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap abból a kötetből, amely hétfőn jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál (LEV) „Szabad a kegyelem hatására. Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben” címmel. A könyv Robert Francis Prevost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális perjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között.

A vatikáni média előzetesen egy 2010-es homília szövegét közölte, amelyben Robert Francis Prevost azt hangoztatta, hogy nem lehet két úr szolgájának lenni, választani kell Isten és egy esetleges másik „gazda” között.

MTI/Felvidék.ma

