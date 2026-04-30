Páratlan az érdeklődés a felvidéki pedagógusképzés iránt

Az idén is páratlan érdeklődés övezte a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia és a Comenius Pedagógiai Intézet innovációs pedagógus-továbbképzéseit. A nyolc éve három helyen zajló oktatást ősztől új helyszínekkel bővítik a szervezők.

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia és a Comenius Pedagógiai Intézet 2018 óta szervezi a felvidéki fiatalok pedagógusképzését. Az idei Gondolkodásfejlesztés a néphagyomány eszközeivel elnevezésű, ötvenórás innovációs képzés Galántán indult, majd Királyhelmecen és Rimaszombatban folytatódott. Az oktatás a hallgatóknak négy egész napos elfoglaltságot jelentett.

„Az akkreditált tanfolyamokat ősszel újabb helyszíneken szervezzük

– avat be a részletekbe Mgr. Ölveczky Mónika, az Intézet pedagógiai főmunkatársa.

Ezek az oktatások a jelenlegi képzési struktúrában a legmagasabb szintet jelentik, s új ismeretekkel gazdagítják a jelentkezők jelenlegi tudását. A feltételeket pontosan lefektettük, hogy a pedagógusok milyen módon juthatnak el a végzettséget igazoló bizonyítványukhoz.”

A szervezők jelenleg a harmadik típusú képzési programot hirdették meg, melynek során az oktatók és a hallgatók a néphagyomány adott szegmenséhez kapcsolódnak. Az elmélethez jó gyakorlatok társulnak: a néphagyomány eszközeit a végzők eredményesen használhatják a pedagógiai problémák megoldásában.

Talán az oktatás hasznosságának köszönhető, hogy rendkívül nagy volt az érdeklődés mindhárom helyszínen. A felhívás után két-három nap alatt betelt a harmincfős csoportok létszáma. Ezt követően az érdeklődők már csak várólistára regisztrálhattak. Ez is kompromisszum a szervezők részéről, mivel az ideális csoportlétszám huszonöt fő lehetne.

Egy képzési program során a szervezők három-négy oktatóval dolgoznak, az összlétszám eléri a tízet, viszont a változatos igényeket követve az előadói csapat is egyre bővül. A fokozott érdeklődés miatt a szervezők ősszel új helyszíneken terveznek képzéseket.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma