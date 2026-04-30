Az ellenzékkel és a sajtóval hozta összefüggésbe Cintulát a kormányfő

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök csütörtökön reagált arra, hogy befejeződött Juraj Cintula ügyének tárgyalása. Cintula 2024 májusában, Nyitrabányán rálőtt a kormányfőre. Fico azt mondta, örül, hogy lezárult az ügy. Ismét az ellenzéki képviselőket és a sajtót hozta összefüggésbe a merénylettel, és megismételte, hogy Cintulától nem akar semmit.

„Nem annak a szerencsétlennek kellett volna a bíróság előtt állnia, hanem azoknak, akik terroristát csináltak belőle” – mondta Cintuláról, majd több ellenzéki politikust is megnevezett.

Azt mondta, szerinte az ellenzék most még agresszívebb, és újabb terroristákat nevelnek.

Hangsúlyozta, hogy a büntetőeljárásba nem avatkozott bele. Azt mondta, Cintula átlőtte a hasát, megsérült a vékonybele és eltört a csípője. A merénylet után néhány napon belül három műtéten esett át.

„Szerencsém volt, mert a szívemre célzott lövedék, mivel oldalt fordultam, csak súrolta a mellkasomat, és mindössze egy V alakú égési sérülést okozott. Nem, ez nem az a V, amelyet az ellenzék olyan gyakran mutat a következő választási győzelem jeléül. Ez a terrorizmus győzelmének a jele”

– jelentette ki Fico, és hozzátette, joga van megünnepelni a második születésnapját, majd ismét köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak.

A Legfelsőbb Bíróság szerdán (április 29.) terrortámadás ügyében bűnösnek találta Juraj Cintulát, és helybenhagyta a Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök ellen elkövetett merénylet miatt rá kiszabott 21 éves börtönbüntetést. A fellebbviteli bíróság szerdán némileg korrigálta az elsőfokú bíróság által megfogalmazott jogi minősítést. Az ítélet jogerős.

