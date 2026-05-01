Kezdete lehet egy értelmes együttgondolkodásnak…

Nagy érdeklődés mellett zajlott Pozsonyban, a Zichy-palotában a Terra Recognita Alapítvány és a Pozsonyi Magyar Szakkollégium szervezésében megvalósult Politikusi kerekasztal a szlovák–magyar megbékélésről című beszélgetés, amelynek témái a jelenlegi szlovák–magyar kapcsolatok, és a két nemzet együttélését érintő legsúlyosabb traumák megtárgyalása, illetve a megoldáskeresés voltak.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, František Mikloško, a KDH képviselője, Martin Dubéci, a Progresívne Slovensko politikusa és Juraj Droba, az SaS képviselője, a Pozsony Megyei Önkormányzat elnöke voltak. A beszélgetést Bárczi Laura, a Bécsi Central European University hallgatója, a Köz.ügy platform alapítója vezette.

Az est során fontos témák kerültek terítékre, amelyek mindegyikéről őszintén, legjobb meggyőződésük és véleményük szerint nyilatkoztak a politikusok. Tudatosítva, hogy közös jövőnk a tét, itt a legfőbb ideje a megbékélésnek, a viták rendezésének és egyértelmű, hogy azt kell keresnünk mindkét nemzet érdekében, ami összeköt, ami mindannyiunk hasznára van.

Kellemes gesztusként valamennyi vitapartner megszólalása kezdetén magyarul köszöntötte, mégpedig tökéletes kiejtéssel a közönséget, a rendezvény azonban szlovák nyelven zajlott.

František Mikloško elöljáróban elmondta, hogy a rendszerváltoztatás után Göncz Árpád magyar köztársasági elnökkel való első találkozásukon a két nemzet megbékéléséről beszéltek, de már akkor mindkét fél tudatosította, hogy ez egy nagyon érzékeny téma, a megoldás hosszú időt igényel és meglátása szerint ez mindmáig nem is változott, még ha örök optimistaként tekint is erre.

Martin Dubéci azt nehezményezte, hogy a meglévő problémákat sokáig a szőnyeg alá söpörték, és semmilyen előrelépés nem történt a máig meglevő konfliktusok kezelésében. Ennek ellenére a maga részéről szintén optimista, esélyt lát a változásra, de ehhez nyílt párbeszédre van szükség mind a nemzetpolitika jogi kérdéseiről, mind a múlt traumáinak feltárásáról.

Gubík László kifejtette, hogy szlovák részről több olyan politikusra lenne szükség, mint František Mikloško, aki egyrészt bocsánatot kért a múltban elkövetett sérelmekért és bűnökért, másrészt pedig átérzi a jelenlegi konfliktusok buktatóit is. A Magyar Szövetség elnöke egyben bejelentette, hogy

a következő parlamenti választások előtt és azt követően is az elnökség döntése alapján kizártak mindenféle együttműködést a Smerrel és a Republikával, azaz a demokratikus ellenzék oldalára állnak. A teremben a kijelentést megtapsolták, a hírt Dubéci és Droba képviselők is egyetértéssel fogadták.

Juraj Droba szerint merész és egyértelmű lépéssel kellene kezelni a kitelepítések, a Beneš-dekrétumok ügyét és akkor közelebb jutnánk a kölcsönös megbékéléshez. Kihangsúlyozta, hogy számára minden állampolgár egyforma, soha nem tett különbséget magyar, szlovák, zsidó között, elismerte mindenki nemzetiségét, üdvözölte mindazokat a törekvéseket, amelyek a nemzetiségek nyelvi, kulturális örökségének megőrzését jelentették, így a kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezését, és részéről mindig megvolt a készség a kéznyújtásra a magyarok felé is. Elmondta azt is, hogy a megyei önkormányzatban több magyar nemzetiségű képviselő szintén helyet kapott, akikkel kiváló az együttműködés. Bejelentette azt is, hogy mint Pozsony megye elnöke támogatta a pozsonyi Duna utcai alapiskola és gimnázium épületének nagyszabású felújítását is.

Martin Dubéci a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatosan megjegyezte, hogy ez az ügy racionális hozzáállást igényel, emóciók nélkül kell kezelni a jogellenességeket, narratívát kell változtatni, a földelkobzások ügyét pedig a Szlovák Földalappal együttműködve kell tisztázni.

Droba közbeszólásával hangoztatta, hogy a Beneš-dekrétumok problémakörét sokan próbálták kihasználni, mert politikai potenciált láttak benne, de ígérte, hogy az SaS mindig a jó oldalon fog állni ezzel kapcsolatosan.

A moderátor feltette a résztvevőknek a kérdést, hogy miként látják az együttműködést a magyarországi választáson győztes párttal, illetve a leendő miniszterelnökkel, Magyar Péterrel. Gubík László erre válaszolva elmondta, hogy remélhetőleg folytatódik az a jó kapcsolat a két fél között, amely az elmúlt tizenhat évben megvolt, hiszen ez mindkét fél érdeke. Droba ezzel kapcsolatosan azt felelte, meg kell várni, Magyar Péter miként viszonyul ehhez a feladathoz, az a fontos, hogy úgy politizáljon, hogy az mindenkinek jó legyen. Mikloško ugyancsak derűlátó, megemlítette, hogy vannak jó példák a szlovák–magyar együttműködésre a múltból, főleg a kultúra területén, ezt kellene folytatni. Dubéci bízik benne, hogy a jövő sok jót hoz, még azt is, hogy a Magyar Szövetség bejut a parlamentbe, de szerinte addig még sok nehézséggel meg kell küzdeni. Droba ugyancsak azt reméli, hogy a Magyar Szövetség eléri a parlamentbe jutást, hogy jó partnerük lesz, mert a demokráciának is jót tenne, ha ott lennének a magyarok a törvényhozásban. Megerősítette, hogy előre kell nézni,

a történelem hibáit helyre kell hozni, a jogi álláspontokon változtatni kell, és olyan párbeszédek szükségesek, amelyek világossá teszik közös céljainkat. Az est legtöbbet hangoztatott kijelentései valamennyi résztvevő részéről a dolgaink közös rendezése, a megbékélés elősegítése, a konstruktív párbeszédek folytatása, a múlt hibáinak feltárása, a történelemkönyvek valósként beállított ferdítéseinek korrigálása, az együttműködés kiszélesítése voltak.

A mostani kerekasztal-beszélgetés egy jó és hasznos kezdet lehet a folytatáshoz, eszmecseréhez, vitához a témában további politikusok, közéleti személyiségek bevonásával is. Feltéve, ha vállalják a vitát, részt vesznek a párbeszédben, mert például a jelenlegi rendezvényre felkérték Tomáš Druckert is, ő azonban nem jött el, talán nem vállalta fel a részvételt?!

BM/Felvidék.ma

