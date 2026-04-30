Lehár Ferencre emlékeztek születésének 156. évfordulóján Komáromban

Koszorúzással és muzsikaszóval emlékeztek meg Komáromban Lehár Ferencről, az operett világhírű mesteréről, aki 156 évvel ezelőtt született a városban. Az ünnepséget április 30-án, Lehár szobránál tartotta Komárom városa és a Lehár Ferenc Polgári Társulás.

A megemlékezésen a szervezők nevében Klemen Terézia köszöntötte a jelenlévőket, köztük Keszegh Béla polgármestert és a Liszt Intézet igazgatóját, Venyercsan Pált is. Elhangzott: 156 évvel ezelőtt azon a telken álló házban született meg Lehár Ferenc, akit Komárom azóta is sajátjaként, „komáromi gyerekként” tart számon.

A rendezvényen arra is emlékeztettek, hogy április 30-a 2003 óta a Magyar Honvédség katonazenekari emléknapja is, hiszen Lehár Ferenc fiatal korában maga is katonazenekarokban működött közre, tambúrmajorként, illetve karnagyként.

Keszegh Béla polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott: Lehár Ferencet méltó módon elsősorban azzal ünnepelheti Komárom, ha teret ad a zenéjének, az operettdallamoknak és azoknak a kulturális alkalmaknak, amelyek éltetik örökségét. Mint mondta, a város feladata az, hogy ehhez megfelelő helyszíneket és körülményeket biztosítson.

A polgármester ennek kapcsán beszélt a készülő és már megvalósult kulturális fejlesztésekről is. Kiemelte az Egressy Béni Városi Művelődési Központ tervezett teljes felújítását, valamint azt, hogy új kulturális pont létesül a korábbi Lyuk vendéglő helyén. Hozzátette: a kültéri kultúrházak felújítása is azt a célt szolgálja, hogy minél több helyszínen legyen lehetőség zenés, kulturális programokra.

Keszegh Béla szerint azonban az önkormányzat csak lehetőséget tud teremteni, a hagyományok éltetéséhez szükség van a komáromiakra és a lelkes civil szervezetekre is. Külön köszönetet mondott a Lehár Ferenc Polgári Társulásnak és mindazoknak, akik az elmúlt években rendezvényekkel, szervezéssel, jelenléttel vagy akár egy-egy Lehár-dallam felidézésével hozzájárultak ahhoz, hogy a zeneszerző emléke élő maradjon a városban.

A polgármester felidézte azt is, hogy a Lehár-ház környéke különleges szellemi és kulturális kisugárzású hely Komáromban. Emlékeztetett: nemcsak Lehár Ferenc, hanem más jelentős alkotók emlékezete is kötődik ehhez a városrészhez, ezért is fontos, hogy a hely méltó állapotban várja az emlékezőket és az érdeklődőket.

Beszédében arra biztatta a komáromiakat, hogy legyenek büszkék Lehár Ferencre, aki bár csak rövid időt töltött szülővárosában, mindig szívesen emlékezett Komáromra. Mint fogalmazott, ha valakinek rossz kedve van, érdemes eljönnie erre a helyre: ahonnan ilyen nagy zeneszerzők indultak el, ott talán a látogató is könnyebben dúdolni kezd egy operettdallamot.

Az ünnepségen külön köszönet hangzott el Stubendek László korábbi polgármesternek is, akinek védnöksége alatt valósult meg az a kezdeményezés, hogy Lehár szobra meghatározott időközönként zenével idézze meg a komponista örökségét. A megemlékezésen elhangzott: aki a szoborhoz látogat, többek között délután öt órakor is hallhat Lehár-muzsikát.

A koszorúzás alatt Kulin Ödön zenetanár és két ógyallai diákja működött közre – élő zenével is tisztelegve Lehár Ferenc emléke előtt.

Szalai Erika/Felvidék.ma