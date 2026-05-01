A selmecbányai trotuar, a mindenkori korzózás színtere

Macskakő, stílusos kerti bútorok, napernyők, a kávé és sütemény finom illata, mindez elengedhetetlen tartozéka a selmecbányai korzónak, a trotuarnak. Az év minden szakában megvan a sajátos hangulata.

A történelmi belvárosban az Alexandriai Szent Katalin-templomtól alig néhány méterre kezdődik a mai Andrej Kmeť utcában az említett korzó. A városközpontba futó főúttól egy magasított kőfalon halad a trotuar. A korzó egyik oldalán csodás kovácsoltvas kerítés, a sétálóutacska másik oldalát több száz éves polgárházak szegélyezik. Bizonyos távolságonként két irányba haladó lépcsők vezetnek le a korzóról az úthoz.

A 140 méter hosszú korzó az egyik legszebb utcája az egykori bányavárosnak. Népszerű a turisták körében is, egyedi hangulata csábítja a helyieket és az idegeneket egyaránt.

A tortuar franciául sétányt jelent. A selmecbányai sétány egykor a bányavárosban tanuló sok száz diák kedvenc találkozóhelye volt. A hangulata ma is elvarázsolja az arra járókat.

A korzó mentén különféle üzletek, boltok, butikok találhatók. Természetesen kávézókat, cukrászdákat és éttermeket is lelünk a trotuár mentén.

Az egyes vendéglátóipari egységek elé kis asztalokat helyeztek ki a járdára. Hangulatos kerti bútorok, napellenzők várják a vendégeket.

A korzón elkortyolt kávéval a város miliőjét is beszippanthatjuk. A kedves kis teraszon üldögélve a csodás épített örökséget nézve elmerenghetünk a város jelentős múltján, történelmi fontosságán

A tavaszi, nyári időszakban megtelik élettel. A hétvégén nagy sürgés-forgás helyszínévé válik.

Ekkor már a fagylaltozó is kínálja a legkülönlegesebb hűsítő finomságait.

Azonban a téli időszakban is érdemes végigballagni a korzón. Adventkor kézműves vásárnak ad otthont. A kávézók és éttermek kis fabódéban különféle finomságokat, forró italokat kínálnak, köztük az ördög selmecbányai italát, a krampampulit.

A sétány tövében találjuk a selmecbányai Náci szobrát. A 160 centiméter magas szobrot 2013 októberében leplezték le. Náci, az Ignác keresztnév becézett alakja, a helyi bányászok generációit jelképezi.

Azon jóindulatú, vidám bányászokat testesíti meg, akik a legdurvább, a föld mélyében végzett munkák során sem veszítették el a már említett jó kedélyüket.

A helybeliek tisztelik és szeretik Náci szobrát, a zimankós téli időszakban meleg kötött sapkát adnak a fejére és sálat tekernek a nyaka köré. A sétányon járva álljunk meg a szobra előtt pár pillanatra.

Pásztor Péter/Felvidék.ma