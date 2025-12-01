A járás lakossága önállósítaná a tapolyhanusfalvai múzeumot, a megye nemet mondott

A Varannói járás lakossága petíciót indított azért, hogy az Eperjes megyei vezetés állítsa vissza a tapolyhanusfalvai múzeum önállóságát. A Dessewffy család kastélyában működő intézmény jelenleg az Eperjesi Kerületi Múzeum egyik szervezeti egysége. Daša Jeleňová, a megye kommunikációs osztályának vezetője szerint azonban a kastély jogi önállósítása „jelenleg nem aktuális”.

A petíciót – melyhez az aláírásokat a Varannói járás településein már elkezdték gyűjteni és később online is elérhető lesz – Anna Lipkošová, a petíciós bizottság elnöke ismertette. Elmondása szerint a kezdeményezés célja a helyi múzeum támogatása, amelyet a lakosok „fontos helyi kincsnek” tartanak. Az 1974-ben létrejött intézmény évtizedeken át gyűjtötte és tette hozzáférhetővé Sáros és Zemplén kulturális örökségét.

A petíciós bizottság szerint a múzeum 2017-es beolvasztása az Eperjesi Kerületi Múzeumba rontotta annak működését, csökkentette a személyzeti ellátottságot és gyengítette a regionális jelentőségét. Ezért azt kérik, hogy az intézmény ismét önálló költségvetési szervként működjön, székhelye továbbra is a tapolyhanusfalvai kastély legyen. A megyei képviselők már májusban döntöttek a létrehozásról, a megnyitást júliusra tervezték, ám Milan Majerský megyeelnök felfüggesztette a határozat végrehajtását, arra hivatkozva, hogy a leválasztás hátrányos lenne a régió számára.

Tapolyhanusfalva polgármestere, Štefan Straka szerint az intézmény jelenlegi helyzete a város kulturális életére is negatívan hat. Mint mondta: „A kastély korlátozott üzemmódban működik, a munkatársak száma minimális, és hiányzik minden szakmai háttér.” Szerinte a költségek növekedésére és az európai források elvesztésére hivatkozó érveket sem vitatták meg kellő alapossággal.

A volt múzeumi alkalmazott, Jakub Šnajder elmondta, hogy a rossz munkakörülmények miatt idén nyolc szakember távozott. „Novemberben az egyik kolléga megtudta, hogy ezeket a pozíciókat már nem fogják betölteni, és ez egyszerűen csak költségmegtakarítás lesz” – tette hozzá.

A megye viszont azt közölte: az Eperjesi Kerületi Múzeum jelenlegi létszáma elegendő a minőségi működéshez, Tapolyhanusfalván továbbra is zavartalan a szakmai tevékenység. A fiókintézményben jelenleg teljes körű felújítás zajlik. Jeleňová szerint az önálló intézmény létrehozása „egyoldalú érdek”, amely nem veszi figyelembe a működtetés gazdasági és szakmai szempontjait.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk