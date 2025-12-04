Közös Építésügyi Hivatal alakult a déli régió falvainak összefogásával

Az új építési törvény, amely 2025. áprilisában lépett hatályba, az építéssel foglalkozó ügyeket továbbra is az önkormányzatok hatáskörére bízta. Ennek értelmében az önkormányzatoknak lehetőségük van közös hivatalokat létrehozni, amennyiben hozzájuk kerülnek az államigazgatási jogkörök.

A törvény egyszerűsíti az eljárásokat azzal, hogy a jelenlegi kétszintű döntéshozatalt – a területi és építési eljárást – egyetlen, az építési szándékra vonatkozó eljárással váltja fel, amely a használatbavételi engedélyezést is magába foglalja.

Az Érsekújvári járás déli régiójában 19 település polgármestere létrehozta a Közös Építésügyi Hivatalt, szőgyéni központtal.

Ezek a települések a következők: Bajta, Bart, Bény, Garamkövesd, Garampáld, Helemba, Ipolykiskeszi, Kéménd, Kicsind, Kisgyarmat, Kisújfalu, Kőhídgyarmat, Köbölkút, Kürt, Leléd, Libád, Nána, Sárkány és Szőgyén.

December 3-án a Szőgyéni Községi Hivatalban a felsorolt falvak polgármesterei aláírták a Közös Építésügyi Hivatal létrehozására szóló szerződést

azzal a szándékkal, hogy az építési eljárásokat továbbra is helybeli szakemberek végezzék el, és a felmerülő kérdéseket az illetékesek helyben is meg tudják beszélni a szakemberekkel.

Az ügyvitel a következő témákban folyik:

Értesítés kisebb építmények, építészeti kiigazítások és karbantartási munkálatok bejelentéséről

A terület hasznosítási módjáról, az építmény területi elhelyezéséről, az építési tilalomról szóló határozatok, határozat a területrendezési határozat módosításáról

Építési engedély kiadása, építési engedély érvényességének meghosszabbítása, engedély a befejezés előtt álló építmény módosítására, tereprendezésre

Használatbavételi engedély kiadása, határozat az építmény használati céljának módosítására, határozat az építmény idő előtti használatba vételéről

Engedély az építmények eltávolítására, az építmények eltávolításának elrendelése

Fakivágási engedély

A közel 18 000 lakos ügyeit ellátó hivatal 4 főállású és egy félállású munkaerővel dolgozik az építésügyek gördülékeny lebonyolítása érdekében.

