A Magyar magazin december 10-i tartalmából

A Magyar magazin az  STV2-en szerdán, december 10-én 8.06-kor jelentkezik új adással. A tartalomból:

Különleges szabadulószoba Rimaszombatban – a Tompa Mihály Alapiskola diákjai sikeresen kiszabadították fogságából a költő szellemét;

A termékeny alkotó – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában mutatták be a Kossuth-díjas Tőzsér Árpád legújabb köteteit;

Bázis Fesztivál ötödször – az egyesület idei rendezvényének fő témája az irodalom és a zene kapcsolata volt.

A műsorvezető Récsei Noémi.

Utána következik a dél-szlovákiai településekről szóló Porta, amely ezúttal Nagykapost mutatja be.

