A Büntető törvénykönyv módosításával a kisebb lopásoknál ismét bevezeti a kormány a háromszor és elég volt elvét. A vétséget elkövető visszaesőknél a bűnismétlés bűncselekménye érvényesül. Ha egy éven belül háromszor követnek el ilyen vétséget, két év szabadságvesztésre ítélhetők. A parlament szerdán második olvasatba utalta a Btk. módosításának vonatozó tervezetét.

Módosul a végrehajtási eljárás is, a végrehajtó bűncselekmény és vétség elkövetésekor is elrendelhet végrehajtást a károk megtérítésére. A parlament gyorsított eljárásban tárgyal a módosításról.

„A javaslat célja a társadalmi feszültség csökkentése, továbbá eleget tenni a kiskereskedők és a polgármesterek kérésének, akik szerint szigorúbb fellépésre van szükség ezekkel a tolvajokkal szemben.

Ezért a Büntető törvénykönyv 212. paragrafusának módosítása a háromszor és elég volt elve alapján bevezeti a három egymást követő vagyon elleni vétség büntetését” – áll az igazságügyi minisztérium javaslatában.

Hogy az okozott kár értéke behajtható legyen, módosul a végrehajtási eljárás szabályozása is. A módosítás az egyre növekvő agresszivitásra és a vagyon elleni bűncselekmények számának növekedésére reagál.

A kormány szerint azután emelkedett meg a lopások száma, és váltak agresszívabbá a tolvajok, hogy a „média félretájékoztató kampányt folytatott, egyes politikusok pedig azt állították, hogy büntetlenül lehet lopni”.

A kormány a szigorúbb fellépésre vonatkozó társadalmi elvárásra reagál.

„A hamis információk terjesztése ilyen cselekmények elkövetésére bujtogatta a nyilvánosságot, elsősorban a visszaesőket, és megszaporodott a kisebb, 50–70 euró értékű lopások száma. Ehhez társult a jelenlegi társadalmi feszültség és a növekvő agresszivitás, ezért egyre agresszívabbá váltak ezeknek a vétségeknek az elkövetői is, a társadalom pedig érzékenyebben reagált ezekre a cselekményekre” – írta indoklásában az igazságügyi tárca.

A javaslat szerint a módosítás a kihirdetése napján lép érvénybe.

TASR/Felvidék.ma