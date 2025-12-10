Home Egyéb Nem jutott a legjobb négy közé a magyar válogatott a kézilabda-világbajnokságon
Egyéb

Nem jutott a legjobb négy közé a magyar válogatott a kézilabda-világbajnokságon

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI)

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot, miután a szerdai negyeddöntőben 28-23-ra kikapott a társházigazda holland csapattól Rotterdamban.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a vereséggel együtt is az elmúlt húsz év legjobb vb-szereplését produkálta.

A négy közé legutóbb 2005-ben jutott be a magyar válogatott, akkor bronzérmet szerzett Szentpéterváron. Azt követően kétszer volt nyolcadik, 2007-ben és 2013-ban, utóbbi óta egészen mostanáig a negyeddöntőbe sem került be a nemzeti csapat.

A pénteki elődöntőben a holland válogatottra az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia vár, amely sorozatban hatodszor van ott a vb elődöntőjében.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Budapesten startol a 3×3-as hokis világsorozat

A hollandok várnak a magyar válogatottra a világbajnoki...

Fölényes magyar teljesítmény után egy góllal maradtunk alul...

Jótékonysági Mikulás-futás Bősön

A japánok elleni döntetlennel negyeddöntőbe jutott a magyar...

Apró falatkák, nagy veszélyek: mit tegyünk, ha az...

Kulcsfontosságú két pontot gyűjtött a románok ellen a...

Dunaszerdahelyi siker a III. Csallóközi Kézilabda Kupán

Két koraesti és egy esti meccs vár a...

Női kézilabda-vb – Hétgólos siker Svájc ellen, négy...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma