Beruházásokkal és felelős vagyongazdálkodással zárja az évet Nagyszombat megye

Az idei év utolsó ülésén több, a megye gazdálkodását és fejlesztési irányait meghatározó anyagot fogadott el a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat. A képviselők döntöttek a szervezetek, települések és orvosi rendelők támogatásáról, valamint a megye vagyonának további hasznosításáról is. Jóváhagyták a 2025-ös költségvetés módosítását, amely figyelembe veszi a valós forrásfelhasználást és a nagyberuházások ütemét.

„A rendkívül nehéz gazdasági helyzet ellenére felelősen és fenntartható módon gazdálkodunk. Nemcsak a szolgáltatások színvonalát tartjuk fenn, hanem továbbra is fejlesztünk. Büszke vagyok rá, hogy az évet mindössze 27,4 százalékos adósságszinttel zárjuk, ami alacsonyabb, mint 2022-ben, az előző választási ciklus utolsó évében. Ennek is köszönhetően meg tudjuk őrizni a támogatások volumenét a jövő évre. Összesen 600 ezer eurót különítettünk el a közösségeink életét formáló települések és szervezetek számára. További 260 ezer eurót pedig a háziorvosoknak és a hiányzó szakorvosoknak kínálunk, hogy a megyében vállaljanak praxist, és ellássák a lakosságot” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A közösségi, sport- és kulturális célú támogatásokra 2026. január 1. és 30. között lehet elektronikus úton pályázni. Az orvosok számára meghirdetett felhívások 2026. január 15-től a következő év végéig lesznek nyitva, a beérkezett kérelmeket folyamatosan bírálják el.

A megyei képviselők emellett értékelték a fel nem használt vagyonelemek értékesítésére kiírt nyilvános versenypályázatokat. Peter Markovič, a megyei hivatal igazgatója elmondta: „A pályázatokra több érvényes ajánlat érkezett, amelyeket az értékelő bizottság elfogadásra javasolt. A képviselők jóváhagyták a galgóci műszaki középiskola kollégiumának, valamint a szennai Útkezelő és Karbantartó Vállalat egykori telephelyének eladását. A többi esetben hozzájárultak ahhoz, hogy újabb értékesítési kört indítsunk, hogy a megyei vagyon megfelelő hasznosítását biztosítsuk. A befolyó forrásokat fejlesztési kiadások fedezésére tervezzük felhasználni.”

A következő körben eladásra kínálják a galgóci sportpályát, több objektumot Dunaszerdahelyen, Nemeskosúton és Izsapon, továbbá egy jókai telket és egy rekreációs faházat a Námesztói járásban, Rabcsicében.

BN/Felvidék.ma/TTSK