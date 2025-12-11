Adventi készülődés forgatagban

Idén is nagy várakozás előzi meg a Hagyományok Háza adventi ünnepi hétvégéjét, az Ünnepváró forgatagot. A foglalkozások, könyvbemutatók és koncertek palettáját számos külhoni szereplő és együttes is színesíti.

Az immár hagyományos Ünnepváró forgatagot idén december 12–14. között rendezik a Hagyományok Házában. „A jeles esemény egyben egy közös hangolódás az advent időszakára – értékeli a három nap jelentőségét Barcza-Zsille Dóra, az intézmény kulturális rendezvényszervezője. – Célunk, hogy e napokon háttérbe szorítsuk a sietséget, megálljunk egy pillanatra, s közös élményeket szerezzünk a család minden tagjának.”

A hétvégén adventi programok, meghitt koncertek, bábelőadások, ajándékkészítő kézműves műhelyek és vásárok, gyermektáncház és mesemondók várják az érdeklődők apraja-nagyját. Számos Kárpát-medencei vendégegyüttes és program is szerepet kap a három nap során.

Pénteken egy könyvbemutató áll az érdeklődés középpontjában, aminek a szervezők a Zenei utazás egy népdalgyűjtemény mentén címet adták. Szalay Zoltán Csak tiszta forrásból című négykötetes, a Romániai Néptánc Egyesület kiadásában 2018–2021 között megjelent gyűjteményét tárják a nagyközönség elé. A résztvevők ízelítőt is kaphatnak a csaknem másfél ezer népdalt tartalmazó válogatásból, erről a visszatérő vendég, a Székelyföldi Énekiskola tanítványai és a Tarló zenekar gondoskodnak. A 2019-ben alakult kórus és a zenekar még este is fellép, a Szabadítónk földre szállott, örvendjetek! című összeállításban székelyföldi és bukovinai karácsonyi énekeket adnak elő.

Izgalmasnak ígérkezik a karácsonyi rajzpályázat díjátadása és kiállítás-megnyitója. Több mint nyolcszáz pályaművet bírált el a zsűri, a külhoniak is derekasan küldték rajzaikat, főként a Vajdaságból és a Felvidékről érkeztek anyagok.

Az első nap még egy könyvbemutatóra is sor kerül, Mihó Attila – Szabó Dániel – András Orsolya Gyergyói hagyományos tánczene című kötetét mutatják be, a program házigazdája dr. Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.

Másnap délben a Hagyományok Háza új sorozata mutatkozik be: Ünnepre hangolva a Házról házra program keretén belül Juhász Erika és tanítványai a Kárpát-medence-szerte ismert és kedvelt névnapköszöntők, kántáló szokások világába kalauzolják a közönséget.

A délután talán leginkább várt programja a Mesék a karácsonyi asztal mellől Fábián Évával című összeállítás. A bukovinai székely származású művészt idén Prima Primissima díjjal tüntették ki, összeállításában természetesen számos szüleitől hallott történet is elhangzik. Később Juhász Erika és Fábián Éva hagyományos magyar népdalokkal és ünnepi énekekkel énekelteti meg a közönséget.

Az este sztárvendége az 1976-ban Csíkszeredában alakult, az erdélyi táncházmozgalom elindításában is meghatározó szerepet játszó Barozda együttes. A Folklór és régizene találkozása című Luca-napi est középpontjában a középkor zenéje áll: a műsor a Cantigas de Santa Maria és a Llibre Vermell de Montserrat kódexek gyönyörű, Szűz Máriát dicsőítő énekeit szólaltatja meg.

