Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és újabb szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni egyhangúság hiányában is. Ez a lépés ellentétes az uniós szerződésekkel – írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön este a Facebook-oldalán.

Bóka szerint különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt. „Ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével. Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta” – írta a miniszter. Hozzátette: a döntés veszélyes precedens. Kiemelte, hogy

Magyarország nem támogatta a javaslatot és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a geopolitikai következmények is súlyosak. „Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat, amelyek végre tartós békéhez vezethetnének közvetlen szomszédságunkban” – zárta bejegyzését Bóka János.

MTI/Felvidék.ma

