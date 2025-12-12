Letörte a parlament az ÚOO átalakításával kapcsolatos elnöki vétót

Letörte a parlament Peter Pellegrini köztársasági elnök vétóját, és pénteken újra megszavazta a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló törvényt.

Szlovákiában ezzel megszűnik a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO), és létrejön a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatal. A bejelentők védelmén túl az új hivatalnak a bűncselekmények áldozatainak kártalanítása is feladata lesz, ezt a kompetenciát az igazságügyi minisztériumtól veszi át.

További változásokat is hoz a jogszabály. Felülvizsgálja a védelem működését a büntető- és közigazgatási eljárások során. Az ügyésznek vagy a közigazgatási hatóságnak felül kell vizsgálnia a védett személynek nyújtott védelem során, hogy a bejelentés, melynek alapján a védelemről döntöttek, megfelel-e a minősítési feltételeknek, és hogy a bejelentés jóhiszeműen történt-e. Ezt a bejelentő munkáltatójának kezdeményezésére is meg kell tenni.

A beadványnak azonban tartalmaznia kell olyan információkat, amelyek közvetlenül alátámasztják a bejelentés értékelését és a bejelentés jóhiszeműségét. Ha a közigazgatási hatóság vagy az ügyész megállapítja, hogy a bejelentés nem felel meg a minősítés feltételeinek, vagy a bejelentő nem jóhiszeműen tett bejelentést, visszavonja a védelemről szóló határozatot. A törvény 2026. január 1-jén lép hatályba.

Peter Pellegrini köztársasági elnök újratárgyalásra visszaküldte a jogszabályt a képviselőknek. Döntését azzal indokolta, hogy nem volt ok gyorsított eljárásban tárgyalni a jogszabályról, továbbá a bűncselekmények áldozatainak védelmével kapcsolatos észrevételeket, valamint az Európai Bizottság fenntartásait és azok Szlovákiára gyakorolt esetleges hatásait hozta fel indokul.

TASR/Felvidék.ma