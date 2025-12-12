„Ha az EU nem tartja tiszteletben a tagállami szuverenitást és a hagyományokat, az a végét jelenti”

Ha az Európai Unió (EU) nem tartja tiszteletben a tagállamok szuverenitását, a hagyományokat és a történelmi gyökereket, az a végét jelenti, állapította meg Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. Csütörtökön a parlamenti kérdések órájában többek között ezekkel a szavakkal reagált arra a kérdésre, hogy miként értékeli az Amerikai Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját.

Fico szerint ebben arra utalnak, hogy az EU feladja alapértékeit és vezető szerepét. Fico egyetért ezzel az állásponttal.

„Felháborodhatunk az amerikai alelnök szavain, aki kimondta, hogy az EU teljesen szakít a hagyományaival? Nem, mivel teljesen igaza van. Ha az EU így folytatja, és nem tartja tiszteletben a szuverén politikát, a hagyományokat és a történelmi gyökereket, az a végét jelenti. Ha buknia kell, akkor bukjon” – mondta Fico.

Szerinte Szlovákia kitart az álláspontja, hagyományai és az „ egy meg egy az kettő ” elve mellett, amivel a Szlovák Köztársaság Alkotmányának módosítására utalt, amely rögzítette, hogy csak két nem létezik.

Ezzel összefüggésben elmondta, hogy a Smer-SD az alkotmány ezen módosítása miatt ellentétbe került az Európai Szocialisták Pártjával (PES).

Fico szerint az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia az értékekről szól. „Ez az Egyesült Államok részéről teljesen új szemlélet Európáról és az Európai Unióról, miszerint az Európai Unió szakít az alapértékeivel, elvesztette vezető szerepét, és nemzetközi pozícióit”– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ez egy olyan vélemény, amelyet „mi is régóta állítunk”. Szerinte az EU-nak már nincs meg a korábbi vezető szerepe, mint a múltban volt, és világszerte elveszíti pozícióit.

